Nem kertelünk: fontos a tervezés

A szép növényeket általában mindenki szereti, akinek jó vénája van hozzá, az sikeresen tud bánni velük. Az is jó, ha tudunk néhány dolgot a növényekkel kapcsolatban, hogy még ügyesebben tudjuk termeszteni őket és legyenek sikerélményeink.

A szárazságtűrő növények mellé ne kerüljön vízigényes!” Hajzer Judit

– Egy kert kialakítása előtt rengeteg mindent figyelembe kell venni, elsősorban a természeti adottságokat. Első és legfontosabb a talaj minősége, a rossz szerkezetű talajokban ugyanis a víz nem mozog. A talajban felhalmozódnak a káros sók, és a növények számára kedvezőtlen feltételek keletkeznek – ad praktikus kerti tanácsokat Hajzer Judit.

Az évtizedek óta növénynemesítéssel foglalkozó nyírszőlősi kertbarát hozzáteszi: mindenki ismeri a humuszt, amely a talaj szerves anyagát képezi. Mind a nitrogén, mind a humusz olyan anyagok, amelyek nélkül a virágok termesztése, nevelése nem lehetséges. Ezeket az anyagokat a mikroorganizmusok kötik meg a talajban. A szakember szerint nagyon fontos a kertünk területének nagysága. Kis méretű kertbe természetesen a kert méretének megfelelő növényeket válogassunk, hogy ne legyen zsúfolt!

Fotó: Racskó Tibor © Fotó: Racskó Tibor

Mit és hová?

– Fontos, hogy mindig a célnak megfelelő növényeket válasszuk, tartózkodjunk a tájidegen növényektől. Gondoljuk végig, mit, mennyit és hova ültetünk! Árnyékolni akarunk-e, vagy a szomszéd felőli részt takarni? Mennyi időnk van a kert fenntartására? Tervezünk-e automata öntözőrendszert a kertbe, vagy kézzel, slaggal fogunk locsolni? Szeretjük-e vázában a virágokat, vagy inkább az alacsony talajtakarókat részesítjük előnyben? Közben ne hagyjuk figyelmen kívül a függőleges helyzetet sem, például légvezeték alá csak törpe fát ültessünk, mondjuk törzsre oltott babaró­zsát vagy más cserjét, esetleg nem túl magas törzsre oltott gömbfákat, mint a gömbeper, a gömbszil, a gömbjuhar, a gömbakác, a gömbszivarfa vagy a gömbcsepleszmeggy – vélekedik Hajzer Judit, aki szerint csak hasonló igényű növényeket érdemes egy csoportba ültetni.

– Ez alatt azt értem, hogy szárazságtűrő növény mellé ne kerüljenek vízigényesek, vagy savanyú talajigényű növényt ne társítsunk mészkedvelővel, árnyéktűrő növény mellé ne ültessünk fényigényeset! Ha különböző magasságú növényeket ültetünk, mindig háttérbe kerüljenek a magas, előtérbe a fokozatosan csökkenő magasságú növények – sorolja a szakember. Hajzer Judit hozzáteszi: gondoljunk a szoliter növényekre is, ide azok a növények tartoznak, amelyek önmagukban is igen magas díszítő értékűek, például nagyon divatos manapság a szabadföldi hibiszkusz (mocsármályva), amelynek virágátmérője elérheti a 30 centimétert. Ez nem tévesztendő össze a mályvacserjével, bár ez utóbbi is lehet igen szép szoliter növény vagy sövénycserje, de metszéssel kialakíthatunk belőle kis gömb koronájú fát is, sőt fiatalkorában ha három különböző, de egymással jól harmonizáló színű cserjét ültetünk egybe és szép egyenes vesszőket nevelünk, majd ezeket összefonjuk, különleges törzsön háromfajta virágzást érhetünk el.

Fotó: Racskó Tibor © Fotó: Racskó Tibor

– Ne ültessünk tüskés növényeket a pihenőrész köré, de a gyermekek játszórészébe se! Ha kisgyermek van a családban, a homokozót lehetőleg a lakás azon részéhez helyezzük közel, ahol a szülők, elsősorban az anyuka nappal a legtöbb időt tölti. Ez általában a konyha. Ha kisgyermek van a családban, nem érdemes tiszafát ültetnünk, mert mérgező a termése, de a tüskés növények is ki vannak tiltva, mint a tűztövis, a homoktövis, az olajfa és a különféle borbolyák.

KM-TG

Tízszerese a citroménak

Hajzer Judit melegen ajánlja háttérnövénynek a homoktövist, ugyanis bogyójának C-vitamin-tartalma tízszerese a citroménak. De kutatások bebizonyították azt is, hogy az olaja alkalmas az allergiás panaszok megszüntetésére. A homoktövist az ősi Kínában értékesebb gyógynövénynek tartották, mint a ginsenget. Úgy vélekedtek róla, hogy a gyógyító növények királynője. Több mint ezer éve a tibeti orvosok nagyon sokféle betegség kezelésére használják. A gyümölcsből elsősorban immunjavító, vérnyomáscsökkentő készítmények állíthatók elő. Száznál több biológiailag aktív komponense különösen eredményes a gyógyászatban.

Tanácsok

A talaj kémhatása is igen fontos: lúgos, savas vagy közömbös. A növények általában a közömbös vagy gyengén savas, ill. lúgos talajt kedvelik. Minél kisebb a pH-érték, a talaj annál savanyúbb. Általában 4,5 pH alatt a termesztett növényeink nem élnek meg. 7 pH feletti értékek a lúgosság fokát jelzik. A 9 pH-s talajok már ter­mesztésre nem alkalmasak.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA