Nem „kukoricáznak” az üzemek

Hazánk klimatikus- és talajadottságai kitűnőek a csemegekukorica-termeléshez, ami a magas termesztéstechnológiai színvonallal és a feldolgozóipar műszaki, technológiai szintjével együtt garantálja a jó hozamokat és a kiváló termékminőséget. – A csemegekukorica a legnagyobb mennyiségben termesztett ipari zöldségféle Magyarországon, a hazai termőtájak közül kiemelkedő Hajdú-Bihar megye a maga 14 ezer hektáros termőterületével, de mi sem panaszkodhatunk a 3–4 ezer hektárunkkal – tájékoztatott Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke.

Pásztor András 10–12 gazdát integrálva közel 700 hektáron foglalkozik csemegekukoricával a megyében. A Timári Vetőmag Kft. ügyvezetője elmondta: jó termés várható az idén, a május 10-éig elvetett korai fajták kezdenek beérni, a hét végén elkezdődhet a betakarítás, a gépek várhatóan éjszaka is mennek majd, a feldolgozóüzemek (EKO, Bonduelle) ugyanis feszes határidőkkel dolgoznak.

A szezon október elejéig tart, addig dolgoznak a gyárak.” Pásztor András

– Ha azt mondják, hogy 14 órára ennyi és ennyi kukorica kell, nincs mese, be kell vinni időre – fogalmazott lapunknak Pásztor András, aki szerint eddig az időjárás is kegyesnek bizonyult hozzájuk, megfelelő volt a csapadékeloszlás, ha augusztusban mégis szárazra fordulna az idő, az sem nagy baj, mert tudnak öntözni. – A szezon várhatóan október elejéig tart majd, addig dolgoznak a gyárak – mondta az ügyvezető, aki hozzátette: a hazai termőterület nagyságát tekintve első helyen állunk Európában, ami nem kis dolog, ugyanis magunk mögé utasítjuk Franciaországot, Lengyelországot, Olaszországot és Spanyolországot is.

