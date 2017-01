Nem lehet őket megállítani

Amelyik a csapat a Nyíregyházi Kosársulival találkozik az amatőr női NB I-ben, úgy lehet vele: „csak” a Papp Klaudia, Farkasinszki Orsolya párost kell megfogniuk, és máris nyert ügyük van. Aztán kiderül, hogy nevezettek megállíthatatlanok, mert bármennyire is készülnek belőlük, rendre eldöntik a soros mérkőzést.

Nagyszerű mutatók

Ahogy tették azt a Debreceni EAC elleni pénteki rangadón, amelytől pedig lehetett tartanivalója a Keleti csoport listavezetőjének, hiszen éppen a DEAC-tól szenvedték el idénybeli egyetlen vereségüket (56–58). Ráadásul az ellenfél bevetett egy korábbi válogatott játékost, Molnár-Vida Annát is. Aztán jött Papp Klaudia (27 pont, 11 lepattanó, 9 szerzett labda, 5 gólpassz) valamint Farkasinszki Orsolya (22 pont, 13 lepattanó), és ők ketten megint megállíthatatlan feladat elé állították az ellenfelet.

– Tudjuk, hogy készülnek belőlünk az ellenfelek, de igyekszünk olyan teljesítményt nyújtani, hogy ne lehessen bennünket feltartóztatni – mondta Papp Klaudia, aki különösen jó napot fogott ki pénteken, hiszen hat hárompontos kosarat is elért. – A triplákat tekintve bajnoki meccsen a mostani féltucat a csúcsom, korábban egy egyetemi-főiskolai mérkőzésen dobtam hetet, még gimnazistaként. Nagyon készültünk a mérkőzésre, amikor januárban visszatértünk a karácsonyi szünetről, akkor egy cél lebegett előttünk: visszavágni az őszi vereségért. Nem tartottunk Vida Annától, nem belőle, hanem a teljes csapatból készültünk, és összességében biztosan nyertük a mérkőzést.

A négy közé jutás az alap

Elnézve a csapat sorsolását, az sem elérhetetlen, hogy a kosársulisok veretlenül teljesítsék a bajnokság hátralévő részét. Akkor pedig megvalósulhat az, ami korábban sosem, hogy élen zárják az alapszakaszt.

– Egyértelmű, hogy ez a célunk, persze lesznek még rázós meccseink – fogalmazott a korábbi U20-as válogatott irányító. – Utána pedig jöhet a rájátszás, amelyben a Nyugati csoportból kapunk ellenfelet, ha az első helyen végzünk, akkor az ottani negyediket. Az alapcél az, hogy jussunk a négy közé, de jó lenne ismét bajnoki döntőt játszani, mint tavaly.

Közben pedig a Hepp-kupában is van még feladata az NYKS-nek, hiszen a nyíregyháziak bejutottak a négyes döntőbe, amit végül nem hazai környezetben rendeznek meg – bármennyire is szerettek volna házigazdái lenni a rangos eseménynek.

Lehetőség a feljebb lépésre

– Nagyon jó lett volna itthon játszani a kupa végjátékát, de sajnos így sem mi kaptuk a rendezést – sajnálkozott Papp Klaudia, akivel kapcsolatosan évek óta az a kérdés, hogy mikor jön el az idő, amikor az élvonalban játszhat majd. Merthogy az amatőr női NB I mezőnyét már kinőtte, ez egy ideje tisztán látszik.

– Szeretnék a legmagasabb osztályban játszani, korábban a Vasas érdeklődött, újabban pedig a pécsi PINKK ajánlata futott be – beszélt őszintén a helyzetről Papp Klaudia. – Minden attól függ, hogy mennyire tudom majd összeegyeztetni a lehetőséget a tanulmányaimmal, hiszen végzős, negyedéves leszek a Debreceni Egyetemen. Ha sikerül elintézni, hogy egyéni tanrend szerint haladhassak, akkor nem mondanék nemet erre a lehetőségre.

Szívesen rendeztek volna

A DEAC legyőzése volt a múlt heti jó hír a Nyíregyházi Kosársuli háza táján, a rossz pedig az, hogy a klub nem nyerte el a Hepp-kupa négyes döntőjének rendezési jogát. Végül a BEAC lesz a házigazda, amely a Nyugati csoportban szereplő U23-as csapatával jutott be a négyes döntőbe. A jövő hétvégi esemény elődöntőjében az NYKS a Bajával találkozik majd, a másik ágon a házigazda a TFSE-vel játszik a Gabányi-sportcsarnokban.

– Mindenképpen szerettük volna megrendezni az eseményt – mondta Farkasinszki Gyuláné, az NYKS edzője. – Korábban nem volt jellemző ránk, hogy sorban álltunk volna a rendezésért, de most elérkezettnek láttuk az időt, hogy a támogatóink, szurkolóink és utánpótláskorú játékosaink előtt is megmutassuk magunkat ilyen rangos viadalon. A tőlünk telhető legjobb pályázatot adtuk be, sajnos, ez sem volt elég.

Információink szerint a BEAC azzal nyert, hogy a négyes döntő két vidéki csapatának szállás- és érkezési költségeit is átvállalta.

