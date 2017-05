Nem okozott túl nagy nehézséget a matekérettségi a diákoknak

– Felkészülten ültem be a padba, magabiztosságomhoz nagyban hozzájárult a gimnáziumi matematikatanárom áldozatos munkája is. Sokat gyakoroltunk az órákon, az előző évek példáit is alaposan átvettük. A feladatsor első fele nem okozott gondot, a második rész választható feladatai közül a koordinátageometria és a halmazelmélet mellett tettem le a voksom, a térgeometriát hagytam ki – mesélte élményeit Illés Roland, aki bevallotta: a magyar­érettségitől, melyből emelt szinten vizsgázott, jobban tartott, de úgy érzi, az is jól sikerült.

– Kellő odafigyeléssel, alapos felkészüléssel nem okozhatott gondot a középfokú matematikai érettségi feladatsor, mely korrekt, megoldható volt – összegzett lapunknak Herczku László, a Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium matematika-fizika szakos tanára, aki osztotta az általános véleményt: a középszinten vizsgázóknak legfeljebb a valószínűségszámítás és a cosinustétel jelenthetett némi nehézséget – előbbi a tapasztalatok szerint az érettségizők egy részének nem megy elég jól.

KM-TG

Teljesíthető, nem különösebben nehéz feladatok szerepeltek az idei matematika írásbeli érettségi vizsgákon az MTI-nek nyilatkozók szerint.

