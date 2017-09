Nem pihenéssel telt a színházigazgató nyara

Igazi szimultánt játszik most, persze egyáltalán nem játék az élete a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház ügyvezető igazgatójának. Ahogy véget ér a VIDOR Fesztivál, nyomban két premierrel várják a közönséget.

Ha valahol, akkor a színházban a folytonosság maga az állandóság: mivel találkozhatunk az előző évadból?

KIRJÁK RÓBERT: A kemény munkának köszönhetően az elmúlt évadban olyan előadásokkal sikerült előrukkolni, amelyek továbbra is méltán számíthatnak érdeklődésre, népszerűségre. Ilyen a „Hello, Dolly!”, a „Függöny fel!” és a „Főfőnök”. A „Hello, Dolly!”-t Budapesten is bemutatjuk majd, a „Főfőnök” fővárosi előadásának helyszínéről jelenleg tárgyalunk. Bár nem terveztük, hogy műsoron marad, de meghívást kapott Szatmárnémetibe a TranzitFeszt fesztiválra az Emilia Galotti, ezért ismét bemutatja a színház. Ez is az előző évad elismerése és visszaigazolása, így Nyíregyházán is tovább élvezheti a közönség. A pályázatomban is szerepelt az a koncepció, hogy mindig legyen repertoáron legalább 2–3 olyan előadás, amely hosszabb távon is műsoron tartható.

A nyár hogyan ért véget a Szabadtéri Színpadon?

KIRJÁK RÓBERT: Beszédes számokkal szolgál a jegyértékesítés, mely 96 százalékos nézettségről árulkodik. Ez kiemelkedő eredmény! Már a tavalyi 91 százalékos nézettség is rekordot jelentett, annak is végtelenül örültünk, de sikerült ezt is felülmúlni. Bízunk benne, hogy még innen is van följebb.

Az idei VIDOR mindenképpen ezt igazolja: mediterrán hangulat, lüktető élettel. A záráshoz közeledve osztja ezt a benyomást?

KIRJÁK RÓBERT: Mindenképpen. Mindez a számos kísérő programnak is köszönhető, s persze úgy kellett kiválasztani a koncerteket is, hogy valóban ezt a hatást érjük el. Az már most látszik, hogy kedvező fogadtatásra találtak az idei újítások, s hogy időben és térben is bővítettük a programokat. Nagy népszerűségnek örvend a Kossuth téri kisszínpad, különösen értékeli a közönség a LED-falat, kedvelt a VIDOR Terasz, az esti koncertek pedig nagyszerűen erősítik a város, s az egész fesztivál pezsgését. Valamennyi színházi előadás sikertörténet, talán kettő emelhető ki: a „Szentivánéji szexkomédia” és a „Kölcsönlakás”. Ezek hihetetlen tetszést arattak – de ide vehető a „Kaviár és lencse” vagy a „Pesti barokk” is. Tényleg nehéz csak egyet-egyet kiragadni. A nagyobb nézettségnek csupán a nézőtéri kapacitás szabott korlátot – erre is van már tervem, ötletem a jövőre nézve.

No de egyik függöny le, a másik fel, egy hét múlva kezdődik az új évad. Kicsit sűrűnek tűnik…

KIRJÁK RÓBERT: A Móricz Zsigmond Színház társulata egy hét pihenőt kapott, a fesztivál idejére felfüggesztettük a próbákat, de hétfőtől gőzerővel folytatjuk, hiszen a VIDOR-t követő nyolc napon belül két premier is lesz. Nem unatkozunk, ez tény, de nem is célunk. A jövő szombati „Sherlock Holmes – A sátán kutyája” különleges bemutatónak ígérkezik, melyet országos figyelem kísér. Kaptam levelet például Pomázról, egy hölgy írta onnan: el fog jönni, mert roppant módon érdekli, milyen lehet a színpadon Sherlock Holmes.

A szakmai figyelem is érzékelhető.

KIRJÁK RÓBERT: A színház.hu főcímmel hozta a hírt, hogy Mohácsi János és Fehér Balázs Benő is itt fog rendezni nálunk. Előbbit már régebb óta ismeri és elismeri a szakma, utóbbi nemrég robbant be, őt tartják az egyik legtehetségesebb fiatal magyar rendezőnek. Mindez a sajtó és a teljes hazai színházi szakma figyelmét is Nyíregyházára irányította, de Szűcs Artúr, Szabó Máté, Szente Vajk is olyan nevek, amelyek jól csengenek a színházi berkekben. De folytathatnánk a sort a kamara és a gyerek­előadások rendezőivel is. A hamarosan kezdődő évad megelőlegezett sikerének a titkát abban látom, hogy a legjobb magyar rendezőket sikerült megnyernünk a közös munkára, és közösen választottuk ki a darabokat. Felkészültünk az évadra, a közönség kiszolgálására az elvárt színvonalon.

A gyerekekre is gondoltak – ők már nem csak a jövő közönsége.

KIRJÁK RÓBERT: A legkisebb nézőinket három olyan előadással várjuk, amelyek kimondottan nekik, hozzájuk, a 4–8 éves korosztályhoz szólnak. Mindent alárendeltünk annak, hogy jól érezzék magukat. A „Mirr-Murr kalandjai”, a „Maszmók Afrikában” vagy „A Kék pék” interaktív módon, a gyerekek bevonásával teszik teljessé az élményt. Nagyszínpadi gyermekdarab a „Diótörő”, ennek gőzerővel tartanak a próbái Olt Tamás rendezésével. Őt már régóta ismeri, szereti a nyíregyházi közönség, de Lakatos Márk jelmezei és díszlete is különleges látvány lesz. Vendégelőadás is bekerült a gyermekbérletbe: a „Dzsungel könyve” az egri Harlekin Bábszínház produkciója.

Most jóval éjfél után ér véget a napja, amely korán el is kezdődik nyomban. Hogyan, mikor pihen?

KIRJÁK RÓBERT: Tény, a nyáron talán három napot tudtam pihenéssel tölteni, az összes időt elvitte az évad tervezése, a szabadtéri programok futtatása, a Vidor szervezése. A nyaralás ideje valószínűleg októberben vagy novemberben jön el – nem mondom, hogy nem várom már, de most még a munkára, a feladatokra kell koncentrálni.

Egyéb vállalásai is vannak – ezek is kispadra kerültek átmenetileg?

KIRJÁK RÓBERT: Nagy szenvedélyem a kispályás foci, húsz éve játszom egy csapattal a városi bajnokságban. Erre mindig szorítok időt, de most, a VIDOR alatt szomorúan vettem tudomásul, hogy még a kispadra sincs módom leülni. Persze hamarosan újra focicsukát húzok. A másik régi szenvedélyem a sakk: diákkoromban versenyszerűen űztem ezt a sportot, számos nemzetközi versenyen indultam, némelyiken dobogós helyezést értem el. Alig 15 évesen az egyik legfiatalabb mes­terjelölt voltam a megyében, ez akkor komoly eredmény és hír volt, még a Kelet-­Magyarország is beszámolt róla. Ám 18–20 évesen a felsőfokú tanulmányok már minden időmet elvitték, így maradt hobbinak a pepita tábla.

Ám nem felejtették el, hogy valaha mesterien mozgatta a figurákat.

KIRJÁK RÓBERT: Bő fél éve kaptam a felkérést a megyei sakkszövetség elnöki tisztségének betöltésére. Örömmel vállaltam! Az első kihívások egyike volt az épp tegnap véget ért Nyírségi Torna megszervezése, szerencsére ez minden igénynek megfelelt, és jövőre még nagyobb résztvevői létszámmal szeretnénk megszervezni. A másik nagy lépés, hogy a nyíregyházi közgyűlés elfogadta, hogy a sakk a Nyíregyházi Sportcentrum új szakosztályaként működhet a jövőben. Ez fellendíti a nyíregyházi sakkéletet, szeretnénk a régi dicsfényt visszaszerezni, hiszen itt korábban NB I.-es csapat működött.

Tényleg sokfelé koncentrál – hogyan regenerálódik?

KIRJÁK RÓBERT: A rendszeres sporttal, amely az elmúlt hónapokban sajnos kissé háttérbe szorult, de amint vége a fesztiválnak, visszatérek a heti három edzésre, mert ezt a munkatempót csak fitten tudom tartani. Igaz, ehhez reggelente korán kell kelni, mert a délutáni, esti kísérletek kudarcot vallottak. A napi feladatokkal ritkán lehet időben végezni, s mindig az edzés rovására megy a túlóra. Munka előtt kell a sportra időt szakítanom, de megéri.

