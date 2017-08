Nem szabad ennyire jól szerepelni

Ha most nagyon gonoszak akarnánk lenni, azt írhatnánk: a Balkánynak nagyon kell ügyelni arra, nehogy a Nagykálló, Ibrány páros sorsára jusson. Utóbbi két együttes előbb bajnok lett a megyei első osztályban, majd azzal a lendülettel a következő évadban kiesett. Mindkét futballcsapatot „szétszedték” a sikerkorszak után és hasonló csapdába esett a Mirgai-legénység is. Az előző szezonban megszorítani sem tudták a Balkányt, amely huszonkét pontos (!) előnnyel végzett az élen, miközben ötvennyolc meccset felölelő veretlenségi sorozatot produkált.

A bökkenő csak annyi: ez a gárda nyáron atomjaira hullott, szinte valamennyi labdarúgó távozott. De van élet a „népvándorlás” után is! Tizenegy friss szerzeményt vethet be a címvédő, jelentősen megfiatalított alakulat készül a nyitányra.

– Amikor két évvel ezelőtt Balkányba jöttem, azzal szembesültem, hogy négy futballista maradt, most ugyanígy, egy hónap alatt kellett csapatot építeni – ecsetelte az eseményeket Mirgai László, a Balkány edzője. – Akkor az annyira jól sikerült, hogy két bajnoki címet szereztünk, a nyáron viszont kezdhettük előröl az egészet. Ebből az a legnagyobb tanulság, hogy nem szabad ennyire kimagaslóan szerepelni, mert mindenki tőlünk akart igazolni. Sajnos, a jelenlegi amatőr átigazolási szabályzat nem az egyesületeknek kedvez, inkább a játékosok járnak jól, mivel minden évben válthatnak és nagy licitálás indul értük, amiből általában ők jönnek ki a legjobban. Különösen úgy, hogy sok csapatnál az utánpótlásból szinte lehetetlen meríteni. Ezért érdemes lenne behozni azt a szabályt, hogy aki elkötelezi magát az adott egyesülethez, az két évig nem mozdulhatna, csak, ha nem számít rá a csapat, vagy, ha vinni akarja egy másik klub, ebben az esetben a feleknek meg kellene egyeznie. Így két évig az együttesek és az edzők is tudnának tervezni, nem hullanának szét csapatok, mint például a Nagykálló, amely bajnokságot nyert, majd rögtön szétkapták a keretet. Ugyanígy járt az Ibrány is, pillanatnyilag pedig mindkét csapat a megye kettőben szerepel Félre értés ne essék, ez a nyilatkozat nem a labdarúgók ellen szól, de a csapatoknak is szükség lenne valamilyen biztosítékra, hogy ne keljen minden évben a nulláról kezdeni a munkát. Mi is azért dolgozunk, hogy elkerüljük ezt a szituációt, noha nekünk is csak négy játékosunk maradt, igaz, 19-20 év a keret átlagéletkora, de bízom ebben a fiatal kis társaságban, hiszen azért folytattam, hogy biztosan elérjük a bennmaradást.

KM-KT

A Balkány megyei I. osztályú futballcsapatának nyári változásai

Távozott: Bogdanovics Igor, Hortó Attila, Szabó Marcel (Hajdúböszörmény), Kállai Gábor (Sényő-Carnifex), Oláh Dávid (Nyírgyulaj), Iván Zsolt, Borsi Dávid (mindkettő Kótaj), Lakatos Tamás (Vásárosnamény), Somogyi Márk (Ibrány), Buka Bence (?), Szabó Péter (?), Lippai Tibor (DEAC)

Érkezett: Tóth Dániel (újrakezdte), Bátyi László (Fehérgyarmat), Kupás Zoltán (Tiszakanyár), Illés György (Németország), Tóth Erik (Debreceni VSC U19), Csatári Áron (Kemecse), Olajos Gergő (Hosszúpályi), Berta Máté (Levelek), Sallai Márk (Nagyatád), Hamar Gergő (Hajdúböszörmény), Gelsi László (Rakamaz)

