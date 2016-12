Nem szentségtörés karácsonykor ételt rendelni

A kiválasztott és jó előre megrendelt ételeket a legtöbb helyen december 24-én délelőttre készítik el és be is csomagolják, így a menüért felelős édesanyának (vagy édesapának) már csak annyi a dolga, hogy a szépen megterített asztalon feltálalja a kész fogásokat. A vegyestálak a legnépszerűbbek, de sokan rendelnek halászlevet és sülteket is. A kínálatban hidegtál, pulykacomb, töltött káposzta, saláták, vegetáriánus fogások és természetesen házi készítésű bejgli is szerepel.

Azokra is gondolnak, akik december 25-én vagy 26-án kényelmesen ünnepelnének: egyre több étterem nyit ki ilyenkor, hogy vendégül lássa azokat, akik nem a konyhában szeretnék tölteni az év egyik legszebb időszakát.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA