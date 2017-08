Nem szeret tétlenül üldögélni a parton

A legtöbb horgász bedobja a készséget, aztán vár türelmesen a kapásra. A Tiszavasváriban élő Nagy László nemigen kedveli ezt a módszert, nem szeret a parton tétlenül üldögélni, számára az izgalmakat a horgászsport mozgékonyabb változata, a pergetés jelenti.

Busa, balin, harcsa

Minden bizonnyal sokan próbálkoztak már a rapalák és a villantókanalak mozgatásával, de vagy elfáradtak a folyamatos bedobálástól és kitekeréstől, vagy beleuntak akadáskor a damil elszakításába, de az is lehet, hogy egyszerűen csak nem volt sikerélményük, s ezért hagytak fel a pergetéssel. Nos, a 22 esztendős fiatalember nem panaszkodhat a sikerélményekre, hiszen tavaly a tiszalöki erőmű alatt egy 41 kilogrammos busát, az idén augusztus 13-án pedig egy 8 kilogrammos harcsát fogott a villantóknak köszönhetően.

Kora tavasztól késő őszig

– Saját készítésű balinólmot használok, szoktam twisterezni is, de a parttól nem messze élő hallal mártogatok is olykor-olykor – árulta el érdeklődésünkre Nagy László, aki gyakran kilátogat a Tiszához egyedül vagy az édesapjával.

Az édesapjától leste el egyébként a horgászat tudományát még kisgyermek korában, akkoriban a Keleti-főcsatornához vagy a Kacsás-tóhoz jártak. Tizenkettő-tizenhárom évesen pergetett először az erőműnél, aztán hogy balin és harcsa is akadt a horogra, megszerette a horgászatnak ezt a válfaját.

Vajon meddig kellett fárasztani azt a hatalmas busát? – vetődik fel óhatatlanul is a kérdés.

– Vagy húsz percig fárasztottam a halat, aztán már parton is volt. Általában 18-as fonott zsinórt használok, maximum 20-as zsinórt, ezzel a vastagabb méretű zsinórral fogtam a kapitális busát, ami számomra az eddigi rekordot jelenti. A családtagokkal, a barátokkal közösen fogyasztottuk el, én leginkább süt­ve szeretem enni a halat.

Kora tavasztól késő őszig vallatja a Tiszát pergető botjával Nagy László, de olykor az enyhébb téli napokon is ellátogat kedvenc folyójához egy-egy süllő reményében.

Mint elmesélte, a pergetésben az is nagy élmény, hogy soha nem tudhatja a horgász, hogy éppen mi kapja be a műcsalit. Pár évvel ezelőtt arra is volt már példa, hogy a 35 fokos nyári melegben egy menyhal kapott a gumihalra. Talán mondani sem kell: mindenre számított, csak éppen erre nem.

