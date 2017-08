“Nem tettétek még eléggé tönkre Szakolyt?” – A polgármester lemondását követelik

Szakoly. Fiatal pár mondta ki a boldogító igent pénteken délelőtt a szakolyi polgármesteri hivatalban, majd egy óra múlva az épület előtt szervezett tüntetés szószólója szakításra szólította fel a község vezetőjét. Kerecsen József szerint páratlan és példátlan, ami szeretett településén történik évek óta, és ennek belátható időn belül véget kell venni. Úgy véli, hogy ez csakis úgy valósulhat meg, ha lemond Szűcs Gabriella polgármester.

– Tiszta vizet kell önteni a pohárba – kezdte beszédét felhevülten a Fidesz helyi szervezetének elnöke, majd hozzátette, hogy a hőségre tekintettel minden megjelentnek hűtött ásványvizet kínálnak az aktivisták. – A Napot, a Holdat és az igazságot nem lehet rejtegetni. Ezért a hazugságot fel kell fedni. Ezután lehet őszinte a jövőnk. Tizenegy éve a polgármester a mi farvizünkön evezett be, és mindannyian tudjuk, látjuk, hogy milyen szintre süllyesztette, züllesztette Szakolyt. Nem lehet a problémákat a szőnyeg elá söpörni, nyíltan kell beszélni róluk. Tavaly nagy bajba került az önkormányzat, nem tudta kifizetni a beszállítókat és a szent teheneket, a focistákat sem, megszűnt a csapat is. Januárban és februárban elmaradtak a bérek. A hivatalból pánikszerűen menekültek a dolgozók. Mindent elmond az a tény, hogy az elmúlt tizenegy évben hét jegyzője volt Szakolynak, ebből egy egészen öt évig regnált. Tavaly elmaradt a kukoricafesztivál és az idén sem lesznek szakolyi napok, pedig jubilálhattunk volna, most érkeznénk el a huszadik rendezvényhez. Ami most van, az arcpirító, szégyenteljes, vérlázító és bicskanyitogató – sorolta a jelzőket Kerecsen József, majd rögtönzött ivószünetet tartott. Míg kortyolt a vízből, volt idő elolvasni a mellette lévő harsogó transzparenst: „Nem tettétek még eléggé tönkre Szakolyt? Követeljük a kommunális adó és az orvosi ügyelet visszaállítását és a földadó eltörlését! Mondjon le a testület!”

Nehéz pontos adattal szolgálni, mivel folyamatos volt a jövés-menés: körülbelül hetvenen-nyolcvanan lehettek a megmozduláson. Erre mondta a szervező, hogy felülmúlta a várakozást az érdeklődés, ugyanis munkaidőben hallatták a hangjukat, és a hőség is tombolt. Miként ő is kikelt magából:

– Az önkormányzat 346 millió forintos hiányt halmozott fel. Úgy várják az állam segítségét, hogy a kormány 2010-ben 25, 2011-ben 4,5, 2012-ben 58, míg 2014-ben 41 millió forintos támogatást nyújtott. Biztonság és szabályszerűség – ez a két szó hiányzik a szótárukból. Kivetették a földadót. Mire fel? Nincs ilyen a környéken sem. A kommunális adó mértéke 2010-hez képest az ötszörösére emelkedett. Miért? Mi indokolta, hogy az orvosi ügyelet a 3 kilométerre lévő Balkányból a 14 kilométerre lévő Nyíradonyba kerüljön? Tudom, a mostani rendezvényünk e pillanatban pusztába kiáltott szavaknak felel meg. De folyamatosan rá kell kényszeríteni őket arra, hogy adják fel! Még annyit: a villamos alatt fekvő ember mosolya nem őszinte – jegyezte meg Kerecsen József. Pénteken dél körül még kiürítették a vizespoharukat, a gazdák visszaültek a traktoraikba, és a Rákóczi utcában a korábban megszokott mederbe tért vissza az élet. A fiatal férj és feleség örült a frigyüknek, miközben a változást sürgető demonstrálók azt beszélték: majd elválik, hogyan tovább Szakolyban. Ha rajtuk múlna…

Vagyonleltár készült

Szűcs Gabriella a rendőrségnél bejelentett demonstráció idején a hivatali helyiségében tartózkodott.

– A szórólapról tudtam arról, hogy mi várható, ezen kívül engem senki sem értesített. A 346 millió forintos hiány tény. Vagyonleltár készült, a reorganizációs programot a képviselő testület elfogadta. Csökkenteni kell a kiadást, a bevételt pedig növelni szükséges. Ezért emelkedik a kommunális adó mértéke, emiatt döntött a testület a földadó bevezetéséről 2018. január elsejétől. Az orvosi ügyelet terén a változtatás indokolt volt. Az adósságrendezés folyamatban van, ennek része a kéthavi bér kiegyenlítése. Cáfolom azt, hogy menekülnének a polgármesteri hivatal dolgozói. Természetesen a jövőben is a szakolyiakért tevékenykedem, nem értem, miért kellene lemondanom – közölte érdeklődésünkre a polgármester.

