Nem unatkoztak a hétvégén a tűzoltók – Megyei katasztrófavédelmi hírek

Július 22.

TŰZESET:

Demecser, Bodótanyán lekaszált kanálispart égett kb. 200 m2-en. Az esetnél Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület avatkozott be, 1 db gyorssugárral és kéziszerszámokkal. személyi sérülés nem történt.

Balkány, Arany János utcában, egy lakóház kertjében kb. 100 m2-en égett száraz fű, gaz, ami lakóházat és melléképületet veszélyeztetett. A Szakolyi Önkormányzati Tűzoltóság és a Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói a tüzet eloltották, ezzel megakadályozva, hogy a tűz az épületekre terjedjen.

Közel negyven esetben riasztották a péntek esti vihar miatt a tűzoltókat a Nyírbátori járásban. Jellemzően útra, vagy vasúti pályára, illetve villanyvezetékre dőlt fák eltávolításához, elöntött pincéhez és a viharos szél miatt megbontott háztetőkhöz vonultak péntek este és szombaton napközben a tűzoltók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Villanyvezetékre hasadt egy nagyméretű fa ága pénteken este Tunyogmatolcson, a Liszt Ferenc utcában. A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével szabadították ki a vezetéket, amely nem szakadt el, a fa fogságából. Telefonvezetéket szakított egy kiborult fa péntek este Nyírvasváriban, valamint több helyen az útra borult fák akadályozták a közlekedést Mátészalka és Nyírmeggyes között, Nyírbátor és Máriapócs között, valamint Nyírbátorban több helyen. Hasonló események adtak munkát a tűzoltóknak Nyírderzs és Nyírcsászári, valamint Ópályi és Nyírparasznya között is. Csapadékvíz öntött el egy lakóház pincéjét Nyírbátorban, az Édesanyák útján, ahol a víz hűtőládát és egyéb berendezési tárgyakat veszélyeztetett. A tűzoltók motoros szivattyú segítségével távolították el a vízoszlopot. Gépkocsira dőlt egy nagyméretű fa pénteken este Vásárosnaményban. A város önkormányzati tűzoltói motoros láncfűrésszel avatkoztak be, személyi sérülés nem történt.

Több helyen a viharos szél lakóházak tetejét bontotta meg Nyírbátorban, a Csokonai utcában és Nyírparasznyán, a Kossuth Lajos utcában, ahol a tűzoltók a veszélyes épületdarabokat eltávolították, majd háztetőt fóliával befedték.

Július 23.

Szombaton, több helyen az útra borult fák eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét Kántorjánosiban, Nyírbátorban és Mátészalkán is, de Nyírbátor és Máriapócs között a vasúti pályán több helyen is a fák eltávolítása adott feladatot a tűzoltóegységeknek, valamint egy kántorjánosi lakóházról egy nagyméretű fát is elkellett távolítani, miután a viharos szélben az az épületre dőlt. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.

11 fa eltávolítás

A nyírtelki vasútállomáson egy fiatal férfi egy Miskolc felé tartó tehervonat elé ugrott. A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság vonult az esethez. A férfi súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett, a helyszínen tűzoltók segítettek a mentőknek a sérült ellátásában. A sérültet a mentők kórházba szállították, a helyszín a rendőrségnek átadásra került. A vasúti forgalomban az eset fennakadást nem okozott, mivel a kitérő vágány biztosításra került.

TŰZESET:

Anarcs, teleülésen kert végében kb. 50 m2-es területen égett száraz fű, gaz. A Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóság egysége a tüzet kéziszerszámok segítségével oltotta el.

Rohod és Nyírjákó között, szalmabálázó gépben lévő szalma, technológiai meghibásodás következtében meggyulladt. Az ott dolgozók a szalmát a gépből kiürítették, a tűzet körülhatárolták. Személyi sérülés nem történt. A bálázó gép nem rongálódott.

MŰSZAKI MENTÉS:

Anarcs és Gyulaháza között, a 4105-ös út 3-as kilométerszelvénynél egy magyar rendszámú személygépkocsi felborult. A járműben 1 fő utazott, sérülést nem szenvedett. Kisvárdai hivatásos tűzoltók a járművet áramtalanították, majd a rendőrségi helyszínelés után a forgalmi akadályt megszüntették.

Kemecse és Nyírbogdány között, a 3823-as út 32-es kilométerszelvénynél egy személygépkocsi letért az úttestről, majd félig az árokba hajtott, oldalára borult. A gépkocsiban 2 fő utazott, a mentőszolgálat a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság kiérkezése előtt kórházba szállította őket. Az egység a járművet áramtalanította, a forgalmi akadályt megszüntette és a gépkocsit kerekeire állította.

Nagyecseden egy lakóház tetőszerkezetébe villám belecsapott, az elektromos hálózatot megrongálta. A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóság, valamint a Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói az épületet és a tetőszerkezetet átvizsgálták, tüzet-tűzre utaló nyomot nem találtak. Az áramszolgáltató szakemberei a villamos vezetékeket átvizsgálták, az épületet nem választották le a hálózatról. A lakásban tartózkodók közül egy főt a mentők kórházba szállítottak kivizsgálásra. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA