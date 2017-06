Nem vágják gajra a várost

Rossz fát tett a tűzre. Amilyen a fa, olyan a gyümölcse. Egy szál fa még nem erdő. Kemény fából faragták. Nem nőnek a fák az égig. Maga alatt vágja a fát. Mindennapjainkat betelepítették fákkal. Aki Nyíregyházán jár-kel, sok frekventált helyen hallhatja a fűrészek zaját. A városi főkertésszel virtuális portyára indultunk, mely során kiderült, hogy mindegyik utcának vannak sajátosságai, egyediségei, amik fokozott figyelmet, törődést igényelnek.

A cél az esztétikus megoldás

– Kezdjük a Selyem utcával, ahol hétfőn korlátozni kellett a forgalmat, hiszen az elsődleges a közlekedők biztonsága. Lakossági bejelentések alapján a NyírVV Nonprofit Kft. részéről Keczkó János közterületi irodavezetővel tett helyszíni szemle után döntöttünk úgy, hogy az egész utcahosszon a faállományt kezelni kell – közölte Sigmond Sándor. – A japánakác-fák egy része az elektromos légvezeték alatt alacsony törzzsel nevelve a hajtásokkal nemcsak veszélyeztették a vezetékeket, hanem el is szakították azokat, és többször áram nélkül maradtak az ott élők. Természetesen ez nem pusztán fakivágást jelent, hanem pótlást is, lesznek fiatal fák és cserjesort is ültetünk. A közelben, a Pazonyi tér felől a korábbi viharban villámcsapás olyan kárt tett a fában, ami miatt az menthetetlenné vált, ezért el kellett távolítani onnan.

Utunk következő állomáshelye a Stadion utca, ahol látványos a kopárság. Sokan járnak arra, és nem tudják mire vélni, hogy miért volt szükség a drasztikus beavatkozásra.

– Nagyon egyszerű a magyarázat: a sportlétesítmény vezetője kérte, hogy vizsgáljuk át a környéket, és döntsünk, mert az ágak folyamatosan a pályára hullottak, ami balesetveszélyt jelentett. Ott is gondoskodunk a pótlásról. Keskeny a lehetőség, a labdafogó háló mellett lehet fásítani, cserjéket ültetni. Esztétikus megoldásra törekszünk, mely védelmet jelent a közeli városrész társasházi lakóingatlanokra is.

Ütemezett beavatkozások

A Sóstói úton, a Kossuth és a Síp utcán haladva megérkeztünk a Bethlen Gábor utcára, ahol egy jobbos kanyar, némi gázfröccs, és máris szembesülünk azzal, hogy több fa is eltűnt.

– Elkezdődtek a Mező–Vasgyár–Bethlen utcai csomópont munkálatai, melynek része, hogy a Bethlen utcán a sávbővítés miatt hozzá kellett jutni a területhez. Platán, hárs és japán akác állt a beruházás útjába. Keressük a lehetőséget a beruházás környezetében, ahol pótolni fogjuk a fákat.

Katonás léptekkel meg sem állunk a Honvéd utcáig. Ott egyelőre még békebeli a nyugalom, hamarosan azonban felbőgnek a fűrészek.

– Szükségszerűvé vált a veszélyessé vált fák eltávolítása, illetve a fenntartható fák tudatos fiatalítása – fogalmazott Sigmond Sándor. – Az elektromos vezetékek behálózzák a környéket, a fák pedig nem úgy voltak nevelve sok esetben, ami ezt tudatosan figyelembe vette volna. Az áramszolgáltató két különböző szakaszban végzi az áramtalanítást, ezért a NyírVV szakemberei is két ütemben végzik hálózatot zavaró fák koronaalakítását. Az év elején az első ütem megvalósult, nemsokára folytatódik. A tevékenységek főleg két fafajt, a magyar kőrist és a korai juhart érintik.

Körutunk végén, mielőtt visszatérnénk a Selyem utcához, érdemes röviden elidőzni a hosszú Dózsa György utcán.

– Annak idején túlságosan sűrűn kerültek egymás mellé a japánakác-fák. Ezért a tervezett beavatkozás első ütemében a létszámcsökkentés, egyenletes tőtáv kialakítására irányuló gyérítés lesz elvégezve. Figyelembe kell venni a forgalombiztonsági szempontokat, és az épületek épségét sem szabad veszélyeztetni. A pótlás ezúttal sem kérdés, japán akác és cserje kerül vissza. A folyamat a tervezésnél tart, a kivitelezést pedig őszre és jövőre időzítenénk – mondta el a városi főkertész a valós helyszíneket feltérképező virtuális portyánk végén.

Mit érdemes tudni a szóban forgó fafajokról?

hárs: a hárs vagy hársfa nemzetség a mályvafélék családjába tartozik. A nemzetség három faja találkozhatunk meg a Kárpát-medencében: az ezüsthárssal, a kislevelű hárssal és a nagylevelű hárssal.

japán akác: a japán akác vagy kínai pagodafa nevével ellentétben Koreában és Kínában őshonos. Elterjesztették Dél-Afrikában, Európában és Észak-Amerikában is, gyakori díszfa.

korai juhar: a korai juhar a szappanfavirágúak rendjébe és a szappanfafélék családjába tartozó faj. Nevét onnan kapta, hogy virágai tavasszal az elsők között nyílnak.

magyar kőris: a magyar kőris vagy pannonkőris az olajfafélék családjába tartozó fafaj, 2006-ban az év fája volt Magyarországon.

platán: a közönséges platán, más néven juharlevelű platán vagy egyszerűen platán a platánfélék családjába tartozó lombhullató növényfaj. Magyarországon több védettséget élvező platánsor is található, például Vásárosnaményból Vitka felé vezető úton.

