Nem véletlenül lett ravaszdi a neve

Egy héttel ezelőtt arról számoltunk be, hogy újfehértói lakosok panaszkodtak az elszaporodott rókák károkozásai miatt. Nemcsak a róka bátorodott fel az utóbbi években, hanem a borz, a nyest, a vaddisznó is, sőt az őz szintén egyre gyakrabban látogatja meg a lakott területeket.

Fontos információk

A lakosok a megoldást keresve a vadászokhoz jutnak el, azonban fontos tudni, hogy a törvény sok esetben megköti a vadászok kezét. Fazekas Gergelyt, a vadászkamara megyei titkárát kérdeztük meg, mi mindent tud tenni az állampolgár.

– A vadászati törvény lakott területen nem engedélyezi semmilyen módszerrel sem a vadászatot. Kizárólag a lakott terület határán kívül tevékenykedhetnek a vadászok. Többnyire a vadásztársaságok hivatásos vadászaihoz jutnak el a pórul járt gazdák, csakhogy fontos információt kell adnia a károsultnak, hogy jó megoldás születhessen – kezdte tájékoztatását a szakember. – S hogy melyek ezek az információk? A legfontosabb azt tudni, hogy a róka mikor, milyen időközönként és hol jár be. Hasznos, ha tudjuk azt is, hogy honnan érkezik. Ha a róka méretét (kölyök, kifejlett) is meg tudtuk figyelni, akkor a szakember kezében a megoldás kulcsa. Megoldás lehet az élve fogó vagy szelektíven ölő csapda, de akár a lőfegyver is.

– Hangsúlyoznom kell, hogy csak a lakott területen kívül és csak a helyileg illetékes vadásztársaság hivatásos vadásza vagy tagja alkalmazhatja mindezt. Hogy sikerrel járjon az akció, a gazdának is felül kell bírálnia a baromfiak szállását. Mire kell figyelnie? Egyrészt a ragadozók mindig onnan zsákmányolnak, ahonnan a legkönnyebb a számukra. Első dolgunk tehát a baromfiólat és a kerítést ellenőrizni, illetve úgy alakítani, hogy oda ne tudjon könnyen bejutni a ravaszdi. A kerítés hiányossága, a nem megfelelő magassága csak javítja a róka esélyeit. Nagyon lényeges, hogy ha a tyúkudvar kerítésén túl gyomtenger, farakás vagy egyéb, rejtőzködésre alkalmas hely van, azokat szüntessük meg. Ilyen helyeken a róka képes egész nap lapulni, várva a kedvező alkalmat.

A megyei titkár szerint hasznos lehet a villanypásztor, de akár a lebegő-libegő fekete tollakkal vagy egyszerű csengőkkel teleaggatott zsinór is a baromfiudvar kerítésén kívül alkalmazva. A futószárra kötött kutya is hasznos lehet, azonban ügyelni kell arra, hogy a róka hamar felismeri azt a területet, ahová nem ér el a házőrző, és ott fog bejárni.

KM-MML

