Magyar Autocross Országos Bajnokság

Palotás Péter – Mitsubishi Colt EVO

Szeghalom – 2017.07.08-09.

Levianus Motorsport

A hétvége ismét az autocross-ról fog neked és csapatnak szólni. Újra rajthoz állsz a Mitsubishi Colt EVO-val a Szeghalmi katlanban.

De mielőtt erről kérdeznélek mesélj a Molcai versenyről, hogy miként is sikerült egy számodra teljesen idegen pályán körbe találnod?

– Nagyon jól sikerült a Molcai hétvége, igaz eltörölték a szabadedzést, és az eső is nagyon esett első nap így pályaismeret nélkül vágtunk neki az időmérőnek, de sokat sikerült fejlődni. A szakadó esőben is felmentem gyakorolni, igaz akkor nem sokan mertek felállni a rajtrácsra, de mindenképpen hasznos volt a fejlődés szempontjából.

Volt-e kalandod a verseny alatt? Elég széles pályán csapattál?

– Szinte minden rajt után kialakult egy kis test-test elleni helyezkedés, A második előfutamban közelharcot folytattunk a harmadik helyzettel, de végül is sikerült a célegyesben egy merész manőverrel megelőzni, és a célegyesben a második helyen autózó szlovák versenyző is csak fél kocsihosszal ért be előttem.

A Molcai versenyen szerzett tapasztalatokat Szeghalmon mennyire tudod majd kamatoztatni?

– A szeghalmi pálya más anyagú, másképp viselkedik rajta az autó, de mivel itt jobb a pályaismeret ezért mindenképpen jó helyezést szeretnék elérni.

A Szeghalmi pálya igen csak technikás. Verseny előtt gyalogos pályabejárás során mennyire tudod memorizálni az íveket, kanyarokat?

– Szerencsére nem először megyek már a pályán, tehát nagyjából a fejemben van a pálya nyomvonala, ami nagyon sokat segít, illetve a kollégák is segítenek folyamatosan rádión, hogy milyen a pálya állapota.

A Colt most Kis Ádám alatt szépen teljesített két hétvégén is. Neked mi is az elvárásod magaddal szemben?

– A dobogó mindenképpen, és nem a harmadik hely!

Mit is tudsz tenni a minél sikeresebb versenyhétvége érdekében?

– Nem veszem el a gázt!

Partnereimnek köszönöm a segítséget!

– Hajósi Miklós –

