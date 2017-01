Nemes vetélkedés gyűrűért, helyezésekért

A hangszeres szakmai vizsgának azonban nemcsak az a tétje, hogy melyik számjegy kerül a félévi bizonyítványba, hanem az is, hogy a legjobban szereplő diákok indulhatnak a már hagyománynak számító úgynevezett pályázati hangversenyen.

Az idén ezt a koncertet január 30-án 18 órától rendezik meg az oktatási intézmény hangversenytermében. Köszöntőt mond Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója. Per aspera ad astra, vagyis rögös út vezet a csillagokig – ez a gondolat van arra az Universitas Gyűrűre írva, amelyet mindig valamelyik egyetem képviselője ad át a neki legjobban tetsző produkció előadójának. Ebben az évben a gyűrűt dr. Vigh Andrea hárfaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora adja át.

A szakmai zsűri – amelynek tagja Némethy Attila zongoraművész, Romos Zsolt fuvolaművész, Gyöngyösi Levente zeneszerző – dönt az első három hely sorsáról.

A koncerten a közönség soraiban ülők is fontos szerepet kapnak, ugyanis a fiatalok bemutatkozása után ők is szavazhatnak a nekik legjobban tetsző előadásra, vagyis az eredményhirdetéskor gazdára talál a közönségdíj is. KM

