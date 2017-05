Nemigen lesz gond az utánpótlással

A közelgő gyermeknap jó alkalmat ad arra, hogy bemutassuk az ifjabb generációk vadászat iránt érdeklődő tagjait.

Az első vadászatára készül

A 20 esztendős Kocsán Gábor Mátészalkáról érkezett a kiállításra. A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskolában érettségizett, majd még ott maradt, hogy megszerezze a mezőgazdasági technikusi végzettséget is. A gödöllői Szent István Egyetemen szeretné majd folytatni a tanulmányait. A vadászvizsgát már tavaly letette Debrecenben, a fegyvertartás szigorú feltételei pedig nemsokára megvalósulnak otthonában, így ősszel már saját lőfegyverrel szeretne részt venni apróvadas vadászatokon.



– A nagyszüleim Tisztabereken élnek. Gyermekkoromban sokat tartózkodtam náluk, állandóan a határt jártam, megszerettem a természetet, s ez határozta meg a továbbtanulási terveimet is. A rokonaim közül korábban senki nem foglalkozott vadászattal, saját elhatározásból végeztem el a tanfolyamot a család támogatásával – mesélte Gábor. – A legjobban az apróvad vadászata tetszik, tavaly Tisztabereken hajtó is voltam. Nagyon várom már, hogy legyen saját fegyverem, s akkor ősszel részt vehetek majd életem első vadászatán.

Nagy élmény a lesen lenni

Az ófehértói Varga Levente a nagypapáját kísérte el a megyei vadászkamara rendezvényére.

– Érdekelnek a trófeák, a 600 gramm felettieket muszáj volt élőben is megtekintenem – mesélte a 17 esztendős diák. – Nagyapa régóta vadászik, sokszor elkísértem már. A határban is gyakran barangoltam vele, mivel egykoron mezőőrként dolgozott. Voltam vele kacsavadászaton is, valamint gyakran kiülök vele a lesre. Érdekel a természet, fontos, hogy megőrizzük az utókor számára. Szeretném, hogy az én gyermekeim és unokáim is olyan szép környezetben nőjenek fel, mint én.

– A közelmúltban éppen fent voltam nagypapával a lesen az ófehértói határban, amikor elejtett egy őzet. A lestől nem messze volt a szóró, sötétedéskor odatévedt egy őzbak. Sokan nem szeretnek a lesen üldögélni, velük ellentétben a számomra nagy élményt jelent. Hihetetlen, hogy milyen nagy a csend, s abban a csendben minden hallatszik. Lehet tudni, hogy milyen vad jön, hol mozog, merre lépdel.

– Én vagyok nagypapa füle, hamarabb meghallom, ha jön valami. Akkor is hallottam, hogy jön a vad, oldalba böktem, hogy készüljön, s akkor már ott is volt az őz a szórón. Bár nem az én kezemben van a puska, de én is nagyon izgulok, ha nem jobban, mint nagypapa. Talán egyszer majd én is megszerzem a vadászengedélyt. Egyébként a kedvenc ételem az enyhén csípős őzpörkölt – tudtuk meg befejezésül Leventétől.

