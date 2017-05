Nemzetközi gumifüstölés

A ralikrosszozók után egy újabb autós szakág nemzetközi versengésének lesz a házigazdája a máriapócsi RabócsiRing. Szombaton és vasárnap jön az idei szezon legkomolyabb hazai driftversenye.

Béres Szabolcs és csapata – köszönhetően a több éves profi versenyszervezésnek – elsőként rendezhet Magyarországon a nemzetközi szövetségek (FIA, CEZ) által jóváhagyott megmérettetést.

A kétnapos találkozó a magyar, román és lengyel bajnoki pontvadászat mellett a közép-európai bajnokság fordulója is lesz.

A román, lengyel, szlovák és a cseh versenyzőkön kívül már most tucatnyi bolgár pilóta is jelezte, hogy szeretné megmérettetni magát a méltán ismert és elismert magyar versenyzőkkel. Hatalmas mezőny jött össze, hiszen hetvenkilencen neveztek a nemzetközi gumifüstölésre.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA