A búza töve megszakadt

Csak a gazda szíve meg ne szakadjon! Ettől egyelőre, szerencsére, nem kell tartani. Az igaz, hogy az időjárás jobban is kedvezhetett volna az őszi vetéseknek, ám ha némileg (egyes becslések szerint bő egytizedével) kevesebb is, mint tavaly, de nagyobbrészt kiváló minőségű búza termett. Ennek őszintén örülhetünk, hiszen az esély meglesz rá, hogy Szent Istvántól még finomabb új kenyerünk legyen, no meg egészségesebb is, kisebb sütőipari adalékanyag-tartalommal.

Igen ám, de a gazdák acélos búzájuk fölötti öröme könnyen tiszavirág-életű lehet, ha majd a jövedelmezőséget számolgatják. A búza ára a világpiacon dől el, onnan pedig nem jó hírek érkeztek. Következésképpen idehaza a tavalyihoz hasonló, alacsony áron indul a gabonafelvásárlás. Ha az árak nem emelkednek, legalább az aszály miatt elvesztett terméshányaddal és a javuló minőséggel arányosan, igen sok búzatermesztő könyvelhet majd el veszteséget az aratás után.

Akkor pedig már csak a „kapásokban” bízhatnak, amennyiben azok megkapják még a talajból hiányzó, egy jó hajrához elengedhetetlen égi áldást.

A komoly pótlást persze csak azután, hogy magtárba került a jövő évi kenyérnekvalónk!

– Galambos Béla –

