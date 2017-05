Nézőpont: Bajor kerek-perec

Mielőtt bárki irigykedni kezdene a víg kedélyű, a magyarokat az átlag némettől jobban kedvelő dél-tartományiakra, gyorsan emlékeztetni kell rá: azért hosszú út vezet idáig… Nem könnyű Németországban a legjobbnak lenni, és az sem biztos, hogy ma ugyanolyan önfeledten ünnepelnék bajnokaikat, mint szombaton. Ha az ősi ellenfél fellegvárában, Manchesterben a terror sötét fellege telepszik sportra és úgy általában az életre, annak árnyéka Bajorföldig is elér.

A csúcsteljesítmények hazájában az önfeledtség és magabiztosság mellé belopózott az óvatosság és a gyanakvás – s a tettekben mérhető elővigyázatosság. Hiába bicsaklott meg a „willkommenskultur” már Ausztriában is, s építették fel ott is az „ajtócskákat az oldalelemekkel”, a német–osztrák határ egysávosra szűkült, a lassan csorgó járműfolyamból kiintenek egy-egy autót, furgont. Megnézik, kit engednek be, de hát nem ez a természetes? Aki viszont bent van, az nagyot szippanthat Bajorország levegőjéből, s rácsodálkozhat, mitől mehet itt olyan jól a sport, az ipar, a termelés, a kereskedelem, a szolgáltatás, mi fán terem a profizmus. Minőségi foci tölti meg élettel az impozáns stadiont, ahol csak jegyből vagy két és fél milliárd forintnyi a bevétel, de hát nagy pénz, nagy foci… Lahm, Müller, Robben, Ribery más dimenzió, de vajon egy magyar labdarúgó miért nem hajt itthon a két-három millió forintért is? Ha másért nem, a még több pénz reményében – bár… az a szeretet, amelyben a pályára utoljára lépő Philipp Lahm fürdött, abban a pénz csak másodlagos. S lám, egy étterem is megajándékozhat az összetartozás élményével, amikor a Hofbräuhaus súlyos tölgyfaasztalainál kétezer szurkoló ring és énekli együtt az „FC Bayern, Stern des Südens…” – s emeli dél csillagaira a nehéz, literes korsókat – meg az ellenfélre is. Merthogy a Freiburg szurkolói is bátran rághatják a csülköt, saját csapatuk mezében demonstrálva, hogy a szívük nem a Münchenért dobog. S most képzeljünk el egy lila mezes Dózsa-tábort a Fradi-sörözőben…

Tényleg más világ, ahol a központi ideológiákat is nagyvonalúan kezelik, szállingózzanak Berlinből, Brüsszelből. Az egyszerű bajor elmondja: egy év alatt huszonhétezer (!) kisebb-nagyobb, migránsokhoz köthető bűncselekményhez kell riasztani a német rendőröket, s nem érti, miért tabutéma ez a német sajtóban. Tavaly München kapott ebből leckét, most Manchester – Nem tudom, de Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökének visszavágásról zengő szavai kissé hiteltelennek tűnnek.

– Nyéki Zsolt –

