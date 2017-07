Életfa a Hóvirág patakpartjánál

A nyár a megismerések ideje: lehet az természeti szépség, egy addig csak hallomásból ismert emberi közösség, vagy épp a saját mivoltunk. Utazhatunk a koponyánk körül, mint Karinthy, elmehetünk Móricz után a látható világ végére, ahol a lélek titkainak birodalma kezdődik. Ilyenkor kerekednek fel a zarándokok, leghíresebb ösvényük az El Camino, vagyis a Szent Jakab-út, mely komoly erőpróba testnek és léleknek. A magányos vándorok mellett családok is róják a több száz kilométert, s ha már csak együtt van ennyi idő alatt szülő és gyermek, akkor ez a zarándoklat betölti azt, amit be kell – de nem kell ehhez Spanyolországba menni. Csíksomlyó misztériumát évente közel félmilliós tömeg éli át, mert van valamilyen torokszorító érzés abban, ahogy az ember végignéz a Somlyó-hegyekre, majd a nyeregbe hömpölygő, magyar zászlós tömegen. Hazánkban az Országos Kéktúra tudhat egyre több hívet és hívőt, hisz aki Írott-kőtől Hollóházáig mereng egy hátizsákkal a hátán, az mindenképpen többet vár és kap, mint egy kellemes elfáradás. S ha már teljesítmény és magyar: a pogányverő vezér alakjához méltó Kinizsi Százason huszonnégy óra leforgása alatt kell megtenni száz kilométert gyalog a Pilisben és a Gerecsében. Nincs az a kényelmes, bejáratott sportcipő, amely ne törné fel a lábat, ne dörzsölne és fakasztana vízhólyagot, olykor körmöt is követelve áldozatként.

No de vissza a lélek titkainak birodalmához, rendületlenül követve Móricz Zsigmond intelmeit. Az író parolájára méltó történet a Firtos legenda új életre keltése, mely megérintette a Nyíregyházán járó székely ének-mesemondót, Ilyés Szabó Annát is. Ő kísérte el hozzánk a Mátészalkán született világhírű festőművészt, Faragó Miklóst, s hamar kiderült: nem feltétlen idegen, aki ismeretlen, sőt…

A tárlat megnyitására várók közül az egyik vendég mesélte el, hogy barátja a székelyföldi mesevilág tündére, Firtos nevét adta a kislányának, a keresztelőt is ott, a Gyergyói-medencében, Firtos vára tövében tartották, s Bucsintető Hóvirág Panziójának udvarán, a kis patak mellett életfát ültettek. A kedves Annának könnybe lábadt a szeme, hogy vannak ilyenek… Vannak bizony.

Messze jövendővel ma is össze kell vetni jelenkort, a múltból merítő számvetéssel, s ehhez a térképet nem a kiterített papírlepedők, útikönyvek adják. Ha kerékpárra vagy autóba pattanunk, hogy felkeressük megyénk középkori templomait, vagy irodalmi barangolásba vágunk, van hozzá ihlet és muníció bőven. A kedv és a hit ne apadjon el, sem ezen a nyáron, sem később!

– Nyéki Zsolt –

