Emlékekkel gazdagon

Így sodort a sors és a Volán egyik kérlelhetetlen ellenőre több mint másfél évtizede Nyíregyháza egyik legendás kocsmájának pultja mögé. A Rock Jamboree és az ott megismert, megszeretett társaság ma is meghatározó szerepet tölt be az életemben – akkor is, ha már lakat került a krimó ajtajára és virág a barátom sírjára, akivel együtt csapoltuk a söröket, mértük a rövideket, takarítottuk a romokat egy-egy erősebbre sikeredett buli után.

A fősuli éveiben már inkább a helyi gyárak törzsvendégei voltunk, a csoporttársakkal együtt lehúzott éjszakai műszakok rendesen összekovácsoltak minket. Az egyik legemlékezetesebb melóm az volt, amikor napi nyolc órában vizet porszívóztam egy olyan géppel, ami az elején szippantott, a hátulján meg fújt.

Bevallom, amikor szórólapozás címszóval a kertvárosi részeken menekültünk az elszabadult kutyák elől, hátrahagyva mindenünket, de embert soha, nem értékeltük annyira a csillagászati (értsd: a reálistól messze elrugaszkodott) órabérünkből vásárolt, menő acélbetétes bakancsainkat… Jobb híján főleg szép emlékekkel gazdagodtunk, egyben felkészültünk az államvizsga és a nyugdíjazás közötti laza negyven, munkával dúsított évre. Az előbbiért mindenképpen megérte.

– Csáki Alexandra –

