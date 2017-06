Haragvó levegőég

Kicsit engem is megfuttatott az égiháború, s a szívem is megesett azon a szerencsétlen, utcán bolyongó eben, amely egy hatalmas dörrenés után szinte sóbálvánnyá vált az úttest közepén és maga alá csinált a rémülettől. S hogy a szigorú ítélet sem maradt el az este folyamán, azt azok az ingatlantulajdonosok tudják csak igazán, akiknél megrongálta a ház tetejét a vihar, esetleg eláztatta a pincét a lezúduló víztömeg, s akikhez becsapott a villám. Apropó villám: nemrég abból is egy nem mindennapi, egy gömbvillám látogatott el Aranyosapátiba, szétcsapta egy családi ház kéményét, a kürtőből berontott a lakásba, majd úgy távozott szétzúzva a nyílászárót, mint aki jól végezte dolgát.

Merthogy nálunk már ilyen is van, pedig valamikor azt gondoltuk, gömbvillám csak a tudományos-fantasztikus irodalomban létezik. Ám az utóbbi időben a szupercella kifejezést is meg kellett tanulnunk, s ki tudja, egyszer talán a mi Alföldünkön üldözik a nemzetközi viharvadászok a Twistert. S mindez nem holmi tréfa: a szakemberek szerint hosszú távon számolnunk kell a viharos napok számának növekedésével, s minél hevesebb a nyár, annál biztosabb a csattanó a szezonális színjáték végén. Már csak azt lenne jó tudni, ki vagy mi borzolta fel úgy a légkört napjainkra, hogy ilyen hirtelenharagú lett a nyár.

– Matyasovszki József –

