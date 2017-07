Nemhogy mobilunk nem volt, de még vezetékes telefonunk sem, így az apró-cseprő gondjainkat jórészt egyedül kellett megoldani, hogy hétvégén otthon elmesélhessük, mekkora hősök voltunk. Megtanultuk beosztani a zsebpénzünket, és ha idő előtt elfogyott, csak magunkra vethettünk, de jó lecke volt a négy kolis év a türelem iskolájában is.

Így amikor Debrecenben megláttam az azóta lebontott Pallagi úti kollégiumban a tízágyas szobánkat, rögtön tudtam, jó helyünk lesz. És tényleg az volt! Kicsit messze volt, kicsit lerobbant volt, de szerettünk onnan elindulni és szerettünk oda visszatérni is: soha nem felejtem el az első vizsgánk előtti esténket, a nagy főzéseket és a pánikszerű ablakbezárásokat, amikor a szél hozzánk fújta a szomszédos gyógyszergyár nem túl finom illatát. Másodévben a Tótfa lett az otthonunk: kisebb szoba, nagyobb bulik, és egy olyan remek társaság, akik bearanyozták az egyetemi életet – és akik miatt akkor is visszajártunk a koliba, amikor már albérletben laktunk. Ezért ha újra fiatal lennék és döntenem kellene, a koli vagy albérlet kérdésben egyértelműen az előbbi mellett tenném le a voksomat. Annak idején nem mindig örültem a reggelig tartó folyosói dorbézolásnak, de most, több mint húsz év után csak a közös vacsorák, a vizsgák előtti hatalmas pánikok, a szolid pincebulik jutnak eszembe. És persze a szobatársak, akik a debreceni éveket örök élménnyé varázsolták és akiket a kollégium nélkül aligha ismernék.

– Száraz Ancsa –

