Méz(éd)es-madzag

Látványosan szembetűnő volt az árkülönbözet a „csúnya” multi javára, akit most etikátlan árképzéssel, a gazdálkodók kizsákmányolásával és ellehetetlenítésével vádol a kamara. Holott az áruházlánc nem tett mást, mint jó üzletpolitikai érzékkel, a jogszabályok határán táncolva, de azokat nem átlépve, s persze erőfölényét kihasználva, nagy tételben, jó áron jutott hozzá a nyár legkeresettebb szezonális gyümölcséhez, majd rendkívül pénztárcabarát áron, szinte „haszontalanul” kínálta fel azoknak, akiknek a legkisebb is számít. Márpedig olyanokból – főleg megyénkben –, akik alacsony keresetük, illetve nyugdíjuk miatt kétszer is meggondolják, hogy mire mennyit költsenek, igen sok van, így az sem mindegy számukra, hogy egy tízkilós görögért 1000 vagy 2500 forintot kell kicsengetniük.

A Tesco természetesen tisztában volt azzal, hogy az olcsó dinnye hívószavára betérők nem csupán gyümölcsöt fognak vásárolni, sok egyéb termék is kerül majd a fémszekerekbe, amit tehát buknak a vámon, megnyerik a réven. A vásárlócsalogató akciókból a multik lét látnak, miközben a gazdálkodók isszák a levét.

– Palicz István –

