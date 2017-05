Milyen volt szőkesége?

Hogy miért épp a Szamos jutott eszembe? Mert újabban a Szamos folyót szennyezik erőteljesen. Tavaly Vásárosnaménynál a Tiszába ömlött a fekáliás szennyvíz, most meg a Szamosba. Onnan meg, ugye, a Tiszába.

Ráadásul nem is magyar oldalon, hanem a románok hatalmas húsüzeme nyomja az okádékot a hajdan volt szőke folyóba. Tizenhét évvel ezelőtt ciánnal szennyezték a Szamoson keresztül a Tiszát a szomszédok, most fekáliával. Úgy látszik, most „csak” erre telik. Akkor elképesztően tragikus kép tárult a folyók partján élők, a horgászok, a természetkedvelők elé, látván a hatalmas halpusztulást. Ez a mostani élővilág-pusztítás nem annyira látványos, de negatív hatása egyértelműen kimutatható, hiszen fogyatkozik a halállomány, rák már alig van a Tiszában. Pedig a Tiszát és mellékfolyóit természeti kincsünknek szoktuk nevezni. Nem éppen alaptalanul…

Sajnos, a jelenség – mármint az, hogy szennyezik élővizeinket – nem egyedi. Szentendrén például hasonló szennyezés tapasztalható, ahol egyenesen a Dunába eresztik a szennyvizet, állítólag műszaki meghibásodás miatt, ami azonban már többször megismétlődött. Ráadásul a szennyvíz egy nemrég kialakított szabadstrand fölött száz méterrel ömlik a Dunába. Mindkét esetben az illetékesek ugyan tisztában vannak a helyzet komolyságával, csak éppen nem nagyon tesznek semmit az elhárítás érdekében.

Ki merné manapság készpénznek venni, hogy „Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza.” Már legalábbis ami az első sort illeti…

– Györke László –

