Szép kis kilátások…

Az egyik lehetőség, hogy már jó előre a csúcsra álmodva magam megszédülök, s arra gondolok, miért ne nézhetném közel 12 méter magasból a fatolvajokat, ha már a közösség is támogatja, s néhány milliót kereshetek is az ügyleten. Nem mindennap eshet ugyanis nyolcvanezer euró az ölembe csak úgy. Az pedig már nem az én gondom lett volna, hogy rajtam kívül még legalább egy vagy kéttucatnyian kapnak a lehetőségen az én falumban. Persze, Tyukodon sem épült kéttucatnyi kilátó, de – még belegondolni is szörnyű – akár épülhetett is volna. S hogy nem így történt, az alighanem a véletlenen s az anyagi források elapadásán múlott.

Persze, ott van a másik lehetőség, vagyis hogy hiába lenne nekem erdőtulajdonom, eszembe nem jutna, hogy kilátót építsek mellé, tekintettel arra, hogy egyébként sincs a környéken semmiféle látnivaló. Utólag persze átkozhatnám a bamba természetemet, amiért olyan jóhiszemű és tisztességes voltam. Ki tudja mennyi erdőtulajdonos veri fejét a falba most, amiért nem tudott erről a soha vissza nem térő lehetőségről. Ám akár így, akár úgy, nehéz pálcát törni az élelmesek fölött. „Miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is. Miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is” – vetette papírra József Attila a múlt században, s milyen igaza volt! Azt a pálcát inkább azokon a döntnökökön lenne érdemes kettétörni, akiket csöppet sem érdekelt, lesz-e, aki meglátja majd a kilátóról, sőt a kilátótól az erdőt.

– Matyasovszki József –

