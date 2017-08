Teljesen behálózva

Ilyen az iskolai beléptetőrendszer, a városkártya, s ilyenek a köztereket figyelő kameraszemek, vagy a kültéri digitális padok, infoterminálok, wifi-hotspotok. Mindez dicséretes, ám mivel mindennek van árnyéka is a Nap alatt, az ember óhatatlanul felteszi a kérdést: valóban az embert szolgálja ez az erőltetett digitalizáció?

Eddig a köztéri nyilvános vécéket hiányoltuk a nagyvárosainkból, most viszont ennél is fontosabb, hogy az infoterminálok mellé letehessük a hátsónkat. Kicsit eljátszottam a gondolattal, kikre is jöhet rá leginkább – a turistákat leszámítva – ilyenformán a „szapora”? Az utcagyerekre aligha. Szóba jöhetnek a számítógéptől eltiltott diákok, a laptopjaikat sétáltatók, az asszonyhoz magukat mobilon visszasíró, kitett szűrű férjek, a görnyedt hátukat már soha többé ki nem egyenesítők és a telefonok fölötti uralmat megszerző és kémkedő appokat önként, dalolva etetők. S persze a tinik, de ők is jobbára csak a Snapchat-tel szórakoznak, s valódi közösséget nem alkotva a virtuális haverjaikat hülyítik naphosszat. Azért persze bízom abban, hogy csak rémképeket látok, s az egész több holmi ámítástechnikánál. Egyébként a városkártyát, s az esetlegesen arra kerülő helyi pénzt teljes mellszélességgel támogatom. Az ugyanis valóban a lokális gazdaság érdekeit szolgálja, s mivel kamatmentes, a felhalmozásának sincs semmi értelme.

– Matyasovszki József –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA