NFM-államtitkár: 1400 milliárd forint áll rendelkezésre a jövő évi büdzsében közlekedési célokra

Hozzátette, a 2018-as költségvetés az ideiben szereplő 1190 milliárd forintnál is több forrást biztosít az ágazatnak, így a tavaly bejelentett, nagyívű fejlesztési programok végrehajtására rendelkezésre áll a fedezet. Úgy vélte, ilyen időintervallumban, ekkora mértékű fejlesztés talán a rendszerváltás óta nem történt és reményét fejezte ki, hogy az Országgyűlés megszavazza majd az előirányzatokat.

Az államtitkár szerint az egyik legfontosabb cél a gazdasági fejlődés zászlóshajóinak, a vidéki városoknak az elérhetőbbé, élhetőbbé tétele, ami a gyorsforgalmi autóútas összeköttetés nélkül nem lehetséges. Felidézte, 2022-ig 2500 milliárd forint áll rendelkezésre a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére, amelyből csaknem 900 kilométer út épül, és az államtitkár reményei szerint ennek a keretnek a 80-85 százalékát le tudják fedni az idén vállalkozási szerződésekkel.

A 2018-as költségvetés tartalmazza a több év alatt elérendő, összesen 30 százalékos bérfejlesztés fedezetét is a MÁV és Volán társaságoknál – mondta.

Idén 60 milliárd, jövőre 40 milliárd forint áll rendelkezésre összesen mintegy 850 kilométer úthálózat megújítására – ismertette.

Az egyes közúti fejlesztéseket kiemelve elmondta, reményei szerint a jövő év elejére zavartalanul megközelíthető lesz Salgótarján a 21-es úton, Eger bekötése is megindult a gyorsforgalmi úthálózatba az M25-össel, és idén kiírják az M30-as közbeszerzési eljárását, így megvalósul a Miskolc-Kassa közötti gyorsforgalmi összeköttetés is.

Kérdésre válaszolva elmondta, a fővárosnak elég nagy forráskeret áll rendelkezésre ahhoz, hogy megvalósítsa a 3-mas metró felújítását, még az új, magasabb összegű ajánlatok mellett is. Úgy vélte, először a fővárosnak kell dönteni, hogy a közlekedésfejlesztési keretből milyen projekteket kíván megvalósítani, a kormány utána fog erről dönteni.

Szintén kérdésre elmondta, a Hódmezővásárhely-Szeged közötti tram-train projekt kormányelőterjesztése folyamatban van, ami a kormány döntése után lesz nyilvános, várhatóan egy hónapon belül. Hozzátette, a tram-train, egy kísérleti típusú, új közlekedési eszköz, viszonylag kevés olyan megoldás található Európában, amikor a villamos a vasúti pályát is használja. A költségekről szólva elmondta, 5 évvel ezelőtt egy német városban 5 millió euró volt egy ilyen jármű, a most beadott ajánlatokban 5,5 millió euró szerepel. Megjegyezte azt is, hogy megtévesztő a számok alakulásában, hogy a közlekedési hatóság egyéb opciókat írt elő, amiket nem biztos, hogy be kell tartani. Hozzátette, a leginkább költséghatékony módon kell szerződést kötni a Stadlerrel, ezért át kell tekinteni a közlekedési hatóság által megszabott műszaki előírásokat.

– MTI –

