NGM: lezajlottak az ágazati szakmai érettségik

A közlemény szerint az ágazati szakmai érettségi keretében 36 vizsgatárgyból középszinten 25 090, emelt szinten pedig 1784 tanuló érettségizett.

Miután idén először tettek ágazati szakmai érettségit a diákok, a szaktárca mindvégig szem előtt tartotta, hogy a tanulók és az őket felkészítő és vizsgáztató tanárok körében is nagyobb az izgalom és a bizonytalanság a megszokottnál. Ezért számos intézkedést tettek a nyugodt vizsgalégkör megteremtése valamint a zavartalan lebonyolítás érdekében, hogy mindenki megfelelően felkészülhessen az előtte álló feladatra – írták.

Az új szakmai érettségi vizsgatárgyakhoz emelt- és középszintű írásbeli mintafeladatokat és szóbeli mintatételeket tettek közzé, szülői értekezleteket tartottak, emellett különórákat szerveztek, illetve a vizsgáztató és felkészítő tanárok ágazatonként történő felkészítése is megtörtént.

Az érettségi szabályos és méltányos lebonyolításának szükségességére külön körlevélben is felhívták az intézményvezetők figyelmét, így kiemelten arra is, hogy ha a sajátos nevelési igényű tanuló valamely más kötelező vizsgatárgy vonatkozásában felmentést, könnyítést kapott, ezeket az ágazati szakmai vizsgatárgyak esetén is figyelembe kell venni a hasonló jellegű feladatok esetén – ismertette a szaktárca.

