Nincs baj, van egy jó Császár…

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Ragányi Mihály, a Ramocsaháza játékos-edzője.

Vasárnap

Gávavencsellő (8.)–Nagykálló (3.): – Érdekes kis mérkőzés lehet. Szerintem mindkét csapat megőrzi a veretlenségét.

Máriapócs (12.)–Nyírlugos (4.): – Sokgólos mérkőzésre számítok, a nézők jól fognak szórakozni.

Terem (15.)–Nyíribrony (11.): –A „szomszéd” is rosszul indította a bajnokságot, ha javítani akar, akkor mindenkinek százszázalékot kell kiadni magából!

Kállósemjén (10.)–Ibrány (1.): – A semjénieknek még most sem sikerül megszerezniük az első hazai győzelmüket, de a vendégeknek meg kell küzdeniük a három pontért.

Biri (6.)–Kemecse (2.): – A hazaiakkal mi még télen játszottunk felkészülési mérkőzést és azt mondom össze szokott kis csapat. A vendégeknek az egész mérkőzésen összpontosítani kell, ha győzni szeretnének.

Nyírtelek (16.)–Levelek (14.): – A nyírtelekieknek meglehetősen nehéz a sorsolása, hiszen a „nagyok” ellen kezdték a bajnokságot. A levelekiek is rosszul indultak, most talán egy góllal jobbnak érzem őket.

Apagy (5.)–Újfehértó (9.): – Mindkét csapat ellen játszottunk és az Apagy. miként az Újfehértó is ott lesz azok között, amelyek a dobogóért fognak harcolni. Háromesélyes a meccs.

Ramocsaháza (13.)–Encsencs (7.): – Szereztünk egy „halálosnak” tűnő sebet, amire a három pont megszerzése tűnik gyógyírnak. A masszív középcsapat ellen ehhoz az szükséges, hogy a játékosok átérezzék: ez a mérkőzés milyen fontos!

Nyírerdő csoport

Tippel: Gombkötő Sándor, a Demecser játékos-edzője.

Vasárnap

Pátroha (5.)–Vaja (7.): – Úgy gondolom, ha a vajaiak olyan százalékban használják ki a helyzeteiket, mint ellenünk tették, pontot szerezhetnek Pátrohán.

Nyírkarász (9.)–Ladányi TC (8.): – Két azonos képességű csapat találkozóján egy-egy ponttal fog gazdagodni mindkét csapat.

Gergelyiugornya (10.)–Gyulaháza (1.): – A bajnoki címre hajtó Gyulaházának nagyon nehéz dolga lesz az újonc otthonában, ezzel együtt behúzza a meccset.

Nyírmada (14.)–Tiszaszentmárton (4.): – Szőke Pista barátomnak nem lesz egyszerű feladata ebben a bajnokságban a madi csapattal, ha el akarják érni céljaikat, az ilyen meccseket hozni kellene…

Rohod (16.)–Őr (13.): – Ha a rohodiak nem szeretnének a kiesőzónában vesztegelni, hazai pályán nagy szükségük lenne pontokat csípegetni.

Kék (12.)–Ajak (3.): – Valamikor úgy kezdődött a kanyári összeállítás, hogy Kovács T. – Fabók… Tehát a két edző jól ismeri egymást, ugyanakkor azt hiszem, a jól kezdő Ajak az egy pontnak örülni fog.

Fényeslitke (15.)–Hodász (11.): – A Litke alighanem jobb csapat annál, mint ahogy kezdte a szezont, hazai pályán valószínűleg nyerni tud a lelkes Hodász ellen.

Demecser (6.)–Tiszakanyár (2.): – Mi is a fiatalítás útjára léptünk, két három rutinos ember azért maradt. A kanyáriak ebben a tekintetben előttünk járnak, abban biztos vagyok, a kilátogató szurkolók jól fogják érezni magukat – de a két játékos-edző már közel sem biztos… össze szokott kis csapat. A vendégeknek az egész mérkőzésen összpontosítani kell, ha győzni szeretnének.

Nyírtelek (16.)–Levelek (14.): – A nyírtelekieknek meglehetősen nehéz a sorsolása, hiszen a „nagyok” ellen kezdték a bajnokságot. A levelekiek is rosszul indultak, most talán egy góllal jobbnak érzem őket.

Apagy (5.)–Újfehértó (9.): – Mindkét csapat ellen játszottunk és az Apagy. miként az Újfehértó is ott

Kelet-Magyarország csoport

Tippel: Végh András, a Nábrád edzője.

Szombat

Jánkmajtis (16.)–Tisztaberek (13.): – Sem a hazai csapat, sem a Berek nem ilyen szezonkezdésről álmodott. De a jobb erőkből álló vendégek ezúttal begyűjthetik a három pontiot a szimpatikus Jánkmajtis ellen.

Csengersima (4.)–Tyukod (9.): – Ha a Tyukod ugyanazzal az elszántsággal küzd, mint az elmúlt héten ellenünk, akkor talán egy pontot elcsíphet a jó Csengersima otthonában.

Nyírcsaholy (2.)–Beregdaróc NAP-ÉP (6.): – Érdekes találkozónak ígérkezik, de nem gondolom, hogy a hazai csapat otthon elbukik.

Vámosoroszi (5.)–Szatmárcseke (15.): – Új edzővel a soraiban a jól erősítő bajnokesélyes Oroszi nem számíthat könnyű fellépésre, de biztos vagyok abban, hogy behúzza ezt a mérkőzést.

Nyírmeggyes (1.)–Milota (9.): – A Meggyes jelentősen megerősítette a keretét, nem hinném, hogy ebben a bajnokságban különösebb gondjai lesznek a bennmaradást illetően. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy Nagy Zsolti barátomék alaposan elkezdték a gólgyártást, szerintem ezen a meccsen sem lesz másként.

Vasárnap

Kocsord (14.)–Csenger (11.): – Számomra meglepetés a bajnoki címre hajtó Csenger eddigi szereplése, ha az újonc otthonából sem tudná elhozni a három, pontot, az a forduló szenzációja lenne.

Tiszakóród (3.)–Kölcse (9.): – A Kölcsére csúnya zakót szabtak az előző fordulóban, ettől függetlenül ezen a meccsen bármi lehetséges. Jó iramú mérkőzésre számítok, a hazai csapat nyilván mindent meg fog tenni ennek érdekében, ezt bizonyították a Csenger ellen is. Ez a találkozó nem fog döntetlenre végződni, főleg, ha lesz egy jó Császár…

Nábrád (7.)–Mérk-Vállaj (12.): – Sokak számára nem várt eredményt értünk el az első fordulóban, sajnos, a folytatásban botlottunk. A fiúk nagyon fogadkoznak, hogy hazai pályán mindenképpen javítanak. Természetesen szurkolóink, miként én is győzelmet várunk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA