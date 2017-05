Nincs otthon elég tojás? Sebaj, banán is megteszi

A helyettesítésére kevert sütemények esetében bátran használhatunk banánt, ugyanúgy segít a nedvesség biztosításában, mint előbbi, és remek kötőanyagként funkcionál. Vannak, akik egy tojás helyettesítésére fél banánt javasolnak, de használhatunk egy egészet is, ha átlagos méretű. Passzírozzuk össze, és ügyeljünk rá, hogy minél simább állagú legyen! A nedves összetevőkhöz kell adni, és egész tojás helyett érdemes alkalmazni, vagyis olyan recepteknél, ahol nem csak a sárgájára vagy a fehérjére van szükség. Jó tudni, hogy a banán íze a végeredményen is érezhető lesz, így csak akkor próbáljuk ki, ha ez nem jelent gondot. A banán helyett az almapürével is kísérletezhetünk, darabonként egy evőkanálnyi mennyiséget kell adni a nedves összetevőkhöz.

