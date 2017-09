Nincs több kamionfrász

A szabolcsi megyeszékhely elöljárója tavaly májusban erősítette meg, hogy közlekedési és turisztikai szempontból is meghatározó szerepe miatt nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségűvé nyilváníttatott a Nyíregyháza–Tokaj kerékpárút beruházás. A turisztikailag legvonzóbb városok közé avanzsált Nyíregyháza kínálatbővítésébe mi sem illik jobban, mint a feltörekvő aktív, sportos turizmusnak ez a legújabb terepe.

A biciklizők által már birtokba vett kerékpárút remek egész napos programlehetőséget kínál mindkét város polgárainak és vendégeinek. Ami a tokajiakat illeti: már régen szerettek volna olyan összeköttetést Nyíregyházával, amelyen a közúttól vagy éppen a vasúttól idegenkedő kirándulók, hátizsákos turisták és sportolók balesetmentesen eljuthatnak a történelmi városba.

A világ talán legismertebb borvidéke ikonikus fellegvárának lakói és a szabolcsiak már régen természetes partnerre találtak egymásban. Tokaj számára túl azon, hogy a legközelebbi nagyváros, ösztönző példa is Nyíregyháza dinamikus fejlődése. A drótszamáron is csak 25 kilométernyi – immár biztonságos – közelségre lévő két szomszédvár joggal számolhat azzal, hogy mindketten profitálnak majd az egymás attrakcióit is ajánló idegenforgalom növekedéséből.

– Galambos Béla –

