Női kézilabda NB I – Nemzetközi kupaszereplés az Alba Fehérvár célja

Balássi Imre az újonnan igazolt játékosokat bemutató pénteki sajtótájékoztatón kiemelte: nehéz szezon előtt áll a klub, mert az egyre erősebb magyar bajnokságban nemcsak az előrejutáshoz, hanem a pozíciók megtartásához is szükség van erősítésre. A klubelnök arról is beszélt, hogy az elmúlt években a fehérváriak sosem végeztek a hatodiknál rosszabb helyen a bajnokságban.

Stabil, erős és sokszínű csapatnak érzi az Alba Fehérvárt Deli Rita vezetőedző, aki már az első edzésnapon komoly problémával szembesült: a magyar válogatott kapus Herr Orsolyának elszakadt a keresztszalagja. Hozzátette, az egyesületnél most azon dolgoznak, hogy pótolni tudják a hónapokra elvesztett játékost.

Az Alba Fehérvár KC-ban folytatja pályafutását a 28-szoros magyar válogatott irányító Temes Bernadett. A 31 éves játékos legutóbb Vácon kézilabdázott. A Kubany Krasznodar csapatától érkezik a 27 éves világbajnoki ezüstérmes (2010) orosz átlövő-irányító, Olga Gorsenyina és a 28 éves, szintén orosz beálló, Jana Zsilinszkajtye. Leigazolták a 2012-ben a világ legjobb játékosának választott brazil Alexandra do Nascimentot is. A 35 éves jobbszélső jelenleg a keresztszalag-szakadása utáni rehabilitációját végzi.

Két fiatal játékos is csatlakozott az Alba Fehérvár keretéhez: a 21 éves ifjúsági és junior válogatott kapus, Mistina Kitty Kecskemétről, a 20 éves beálló, Sztankovics Réka az MTK-tól érkezett. Utóbbi a saját nevelésű 19 éves irányító Rózsás Josephine-nel együtt a felnőtt csapattal edz majd, de a több játéklehetőség érdekében az NB I/B-s Pénzügyőr csapatában szerepelnek.

Az Alba Fehérvár játékosai a héten megkezdték az alapozó munkát, vasárnap pedig Tatára utaznak edzőtáborba. Augusztus 10-én és 11-én hazai környezetben rendeznek felkészülési tornát a szlovák Mihalovce, a német HC Leipzig és a Dunaújváros csapatainak részvételével.

– MTI –

