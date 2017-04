North Racing Team a Kazár Rallye-n

Interjúk az egyesület MARB-os pilótáival a verseny után, ahol bő harminc kilométert tettek meg versenytempóban.

Miként értékeled a hat gyorsból álló Kazár Rallysprintet? Voltak-e kalandjaitok? Ha újra rajtolhatnál tennél-e valamit másképp?

Varga Csaba – Major Imre BMW M3

Varga Csaba:

– A Kazár Rallysprint, mind a szervezésben mind a pálya minőségében kitűnő volt, csak elismerően tudok nyilatkozni a versenyről, és a szervezőkről.

– Igen, volt egy kalandosnak mondható szakaszunk, amikor megszűnt Major Imre navigátorommal a kapcsolat, mert elment a „kihangosítás” az átbeszélőben, így sikerült a horizontot 6 telivel megközelíteni majd “átrendeztük” a gumi lassítókat és tovább mentünk.

– Mindent ugyanígy tennék! Két év kihagyás után, valójában tesztelés céljából indultunk el ezen a versenyen, ami beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az autó hibátlan volt műszakilag egyben, jót autóztunk, jól éreztük magunkat és, ez a lényeg!

Simon György – Simon Tímea Lada 21074

Simon György:



– Mi már másodjára mentünk ezen a szakaszon így nem volt számunkra teljesen ismeretlen a pálya. A technika nagyon jól működött. Az idei szezonra a motor kapott egy nagyobb felújítást, ami úgy tűnik igen jól sikerült. Hibátlanul, megbízhatón működött a 6 gyors alatt, aminek köszönhetően tudtunk nagyon jó időket autózni, a második gyorson abszolút 2. időt is tudtunk futni és a többi gyorson is ott tudtuk tartani magunkat az élmezőnyben. Ezért ezer köszönet és hála Húsnak! A versenyen nagyon jól éreztük magunkat, már alig vártuk, hogy elkezdődjön ez a MARB sorozat. Szerencsére minden gyors meg volt tartva, és elég pörgős is volt a rendezvény.

– Volt két lassítós kalandunk. Az egyik alkalommal csak súroltuk kifele jövet, de második alkalommal a hatodik gyorson szintén kifele jövet a lassítóból a bal első kerék be is kapott egy-két gumit. Na, ez egy kicsit küzdelmes volt, mire kiforgatta magát. Sajnos ezekért a hibákért kaptunk is 10-10 másodperces büntetést, ami bizony azt jelentette, hogy az abszolút 3. helyről visszaestünk 5. helyre és a kategóriánkon belül is lecsúsztunk a dobogóról. De semmi okunk a panaszra, hiszen a Lada Kupa 3. helyezést azért elcsíptük így is.

– Igen, a gumi választásunk nem volt ideális, jobb lett volna puha keverékkel menni és akkor a lassítókat is hibátlanul abszolváltuk volna. Viszont az időnk így is biztató volt a jövőre nézve, mivel az abszolút első öt között sikerült csatázni.

Bodor Tamás – Juhász Péter Lada 2105:

Bodor Tamás:

– Önmagában a hat gyors jó lenne, viszont az öt kilométeres táv nagyon rövid. Mire megérzi a pilóta, már vége is. A gumik sem tudják elérni az optimális hőfokot. Nagy csúszás nem volt tapasztalható, gördülékenyen folyt a verseny.

– Az előző három sikertelen verseny után, most ültünk autóban 8 hónap után. Szokatlan volt. Valamiért az interfon most nagyon bevitte a sisakba a külső zajokat. Hegyeznem kellett a fülem. Kétszer is a „jobb 1, rajta bal 3- ból” kicsit kimaradt a bal 3. Volt mit korrigálni, hogy ne essünk be.

– Az eddigi megszokott technikán nem változtatnék. Nagyon jó Juhász Péter navigátorom tanító töltetű diktálása. Ja, és az időket nem szabad nézni,mert abból csak a baj van.

Reklámpartnereink együttműködését köszönjük!

– Hajósi Miklós –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA