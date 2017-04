Növényvédelem: ugrásra kész

A kultúrnövényeket az éjszakai lehűlések kiváltképp kínozzák. A hosszú, aszályos periódusban a kalászosok fejlődése leállt, a kijuttatott fejtrágyák hatóanyagait a növények nem tudták felvenni, pótlásukról gondoskodni kell. Az elvetett napraforgó, kukorica területeken a csírázás, kelés vontatott az alacsony talajhőmérséklet miatt. A megye észak-keleti térségében, a gyümölcsösökben – kiváltképp a kajszi- és őszibarackban, de az alma, körte, szilva, meggy, dió esetében is – jelentős a fagykár, fajtától, termőhelytől függően. A virágzás vontatott, sok a fagysérült virágkezdemény, melyek a fejlődés további időszakában le is hullanak.

Az almafa-varasodás aszko­spórái megyeszerte erőteljesen szóródnak, a nedves levélfelület is adott egy erős varasodás járvány kialakulásához. A megelőző védekezések elvégzése elengedhetetlen a csapadékos időt követően. Ebben a fejlődési szakaszban kisebb fertőzés is okozhat károkat, hiszen a terméskezdemény még nagyon érzékeny.

Almában kettős védelem kell

– Az almafa lisztharmattünetei járványszerűen megjelentek a megye ültetvényeiben – hívja fel a figyelmet Bujdos László, a növényvédelmi hatóság felügyelője. – A lisztharmatos hajtásvégekből kifejlődő, erősen fertőzött levelekről a betegség az újakra terjed át. Ezek, a még csak az enyhén kagylósodó, torzuló, friss levelek utalnak arra, hogy a másodlagos fertőzés már bekövetkezett.

– A permetlevek összeállításakor mindenképp figyeljünk arra, hogy olyan készítményt alkalmazzunk, amelynek varasodás- és lisztharmatölő hatása is van. A hűvös idő miatt hidegben is felszívódó készítményeket használjunk – javasolja a növényvédelmi szakember. – Ajánlott a felszívódóakhoz kontakt hatású gombaölőszert is keverni, vagy a mélyhatású dodinkészítményt önmagában kijuttatni a fertőzés blokkolására.

Várjunk a jelzésre!

– A tűzelhalás-fertőzés kialakulásának nem kedvezett a virágzás időszakában uralkodó hűvös időjárás, de jelentkezhet egész nyáron is. A Növény- és Talajvédelmi Osztály fertőzési veszély esetén felhívást tesz közzé. Akkor majd megelőző védekezésre a szükséghelyzeti felhasználási engedéllyel rendelkező készítmények juttathatók ki, amelyekhez a növényvédelmi felügyelők adnak felhasználási engedélyt. A tünetek észlelésekor ajánlott a fertőzött hajtások, ágak levágása, elégetése. A metszőollót, fűrészt folyamatosan fertőtleníteni kell.

– A rovar kártevők közül a levéltetvek felszaporodása erőteljes, a májusi cserebogarak rajzása folyamatos, helyenként már kárt is okoznak. Az almamoly rajzása elkezdődött, a sodrómolyok hernyói viszont már sok ültetvényben rágják, szövik a hajtáskezdeményeket – tette hozzá Bujdos László.

KM

