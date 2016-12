Nyakunkon a karácsony, a NAV-tól gyorsan vehet még vadmacska bőrt, iszapfőző gépet vagy színes póthajat

Kattitnson: Itt találja a most futó árveréseket!

Folytatódik az őrület – A NAV online piacterén érdekesebbnél érdekesebb dolgokra lehet licitálni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei NAV-tól például valóságos üveghegyet, 390 ezer befőttesüveget is vásárolhat!

Budapest, Nyírtét, Rohod – Rengeteg ingatlant vonultatott fel a NAV a decemberi aukciójára, köztük 8 olyan is van, aminek a kikiáltási ára még a százezer forintot sem éri el. A legolcsóbb egy fertődi lakóház, erre a licit alig több mint 31 ezer forintról indul – de találni Nyírtéten 204 ezerről, vagy Rohodon mindössze 80 ezerről induló ingatlant is.

A NAV továbbra is a virtuális bolhapiacán próbál megszabadulni a nyakán maradt dolgoktól – és hihetetlen, mennyi mindent találni itt. Mutatjuk, milyen aukciók futnak most.

Nem vicc: rengeteg terméket foglalt le az adóhatóság, és most virtuális bolhapiacán próbál megszabadulni a dolgoktól. Ha szerencsénk van, akár fél áron is elvihetjük a portékákat.

Hajdú-Bihar – Nagyobb cégek, kisebb vállalkozások is vannak azon a listán, amelyen a NAV a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatókat tartja nyilván. Hajdú-Bihar megyéből 250-nél is több feketefoglalkoztató szerepel az összeállításban: ebből 120 debreceni székhelyű, 14-14 hajdúszoboszlói, illetve berettyóújfalui és 11 balmazújvárosi. Hajdúnánáson, Püspökladányban, Hajdúböszörményben és Hajdúsámsonban is vannak szép számmal olyan cégek, akik feketén foglalkoztatták alkalmazottaikat.

Borsod-Abaúj-Zemplén – Nagyobb cégek, kisebb vállalkozások is vannak azon a listán, amelyen a NAV a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatókat tartja nyilván. Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből több mint 300 feketefoglalkoztató szerepel az összeállításban: ebből 110 miskolci székhelyű, 16 kazincbarcikai, 10-10 sajószentpéteri, illetve tiszaújvárosi, de Mezőkövesden, Mezőcsáton, Ózdon és Putnokon is vannak szép számmal olyan cégek, akik feketén foglalkoztatták alkalmazottaikat.

Nyíregyháza – Nagyobb cégek, kisebb vállalkozások is vannak azon a listán, amelyen a NAV a feketefoglalkoztatókat tartja nyilván. Mi 96 nyíregyházi székhelyűt számoltunk, de azért fussa át ön is.

