Nyakunkon az uniós pénzeső

Nyírmada három kategóriában (zöld város, az egészségügyi alapellátás fejlesztése és a környezetvédelmi fejlesztések) is győztesnek találtatott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatainak első körös elbírálásakor. Az Irányító Hatóság döntése nyomán az első esetben 320, a második kategóriában 120, míg a harmadik esetben 150 millió forintot költhet el a beadott pályázatok megvalósítására az önkormányzat. A település polgármesterét, Kálmán Bélát arról kérdeztük, mire költik el, hogyan használják majd fel az uniós támogatást.

Igyekeztünk arra pályázni, amire tényleg szükségünk van.” Kálmán Béla

– Igyekeztünk arra pályázni, amire tényleg szükségünk van. Nem becsült, hanem igazi költségvetéssel dolgoztunk a pályázatok előkészítésekor. Sok esetben már most konkrét építési és hatósági engedéllyel rendelkezünk, nem most kezdünk majd el „vakarózni” – fogalmazott lapunk megkeresésére Kálmán Béla, aki a várható egészségügyi fejlesztésekről elmondta: egy magánszemélytől megvásároltak két régi épületet, az egyiket lebontják és újat húznak fel a helyére, ide költözhet majd be két háziorvos és a fogászat, ebben az esetben a rezsifizetést az önkormányzat magára vállalja.

– A másik épületet felújítjuk, itt kaphat helyet a roma- és a civilház – tekintett előre a polgármester, majd áttért a zöld város projektre. Mint kiderült, ebbe a pályázati kategóriába sok minden belefér: útfelújítás, piacbővítés, a művelődési ház mozitermének felújítása, ahogy a sportfejlesztés is. Utóbbi keretében a nyírmadai önkormányzat egy új műfüves pályát kíván kialakítani, a meglévő sportpályát palánkkal veszi majd körbe és korszerűsíteni szeretné a világítást is. A nagypályát kibővítik majd egy salakos rekortánnal, ahogy egy kondiparkot is építenek a helyiek számára.

– Zöldítés címszó alatt városszerte fákat ültetünk, és több kis parkot is kialakítunk majd – említette Kálmán Béla polgármester, aki hozzátette: a környezetvédelmi fejlesztésekre fordítható pályázati pénzekből a település csapadékvíz-elvezető rendszerét tökéletesítik majd, ehhez közvetve már megkapták a vízügy szakmai jóváhagyását is.

– Az utóbbi időben kitapasztaltuk, hogy a város melyik pontján áll meg a víz, melyik pince ázik be. Ezeket a hiányosságokat fogjuk a támogatásból orvosolni – összegzett lapunknak a nyírmadai polgármester.

A leghasznosabb pályázat

Ibrányban nagyon örülnek a helyi ipari park fejlesztését megcélzó pályázatuk sikerének. Berencsi Béla úgy fogalmazott: ez lehet a település számára a leghasznosabb pályázat, a megvalósításhoz 101 millió forint uniós támogatást nyertek el.

– Eddig saját erőből bővítettük az ipari parkunkat, most végre uniós pénzből fejleszthetjük a hozzá tartozó úthálózatot, és megtörténhet a teljes körű közművesítés. Jelenleg a park kihasználtsága csak ötvenszázalékos, szeretnénk ezen változtatni, ehhez keresünk vállalkozásokat. Jelenleg fémipari és forgácsolással foglalkozó cégek működnek az ibrányi ipari park területén – így Berencsi Béla, aki hozzátette: környezetvédelmi fejlesztésre, pontosabban az ibrányi csapadékvíz-elvezető rendszer hiányosságainak kiküszöbölésére ugyan 250 millió forintot nyertek, de ez a település életére nézve nem lesz olyan meghatározó volumenű, mint az ipari park fejlesztése. KM-TG

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első körös győztesei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (az összegeket forintban tüntettük fel)

Ipari parkok

Akác-Tüzép Kft. 339 572 710

Balsa 251 677 771

Ibrány 101 278 234

Nagyecsed 32 746 093

Nagykálló 661 484 000

Nyírbogát 328 818 400

Tiszalök 546 993 612

Vásárosnamény 510 686 521

Helyi gazdaságfejlesztés

Fehérgyarmat 494 990 100

Mátészalka 393 700 787

Nyírcsaholy 60 000 879

Papos 52 154 412

Piricse 109 216 946

Székely 50 011 191

Tiszadob 52 110 414

Tuzsér 62 772 120

„Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület 284 227 000

Nyírbogát 512 823 034

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 1 438 000 000

544 555 000

1 357 305 000

733 900 910

Óvodák, bölcsődék fejlesztése

Baktalórántházai Református

Egyházközség 250 968 866

Balkány 295 866 218

Beregsurány 69 600 000

Beszterec 34 156 591

Buj 8 179 467

Csenger 155 000 000

Csengersima 11 262 500

Csengerújfalu 40 000 000

Debrecen-Nyíregyházi

Egyházmegye 299 993 592

Döge 123 863 000

Encsencs 119 761 287

Fábiánháza 192 012 480

Gávavencsellő 299 971 801

Jánkmajtis-Darnó Intézményfenntartó Társulás 203 853 800

Kécske 91 413 500

Közös Kincs Oktatási Szolgáltató NKft. 114 171 103

Levelek 300 000 000

Magosliget 227 284 171

Milota 50 657 059

Nagyhalász 68 825 472

Nyírcsaholy 148 183 880

Nyíregyházi Egyházmegye 68 834 790

37 593 184

Nyírkarász 25 250 000

Nyírpilis 23 929 975

Nyírségi Segítő Kéz

Alapítvány 16 751 768

Nyírtelek 270 105 408

Nyírtura 45 029 692

Nyírvasvári 216 827 797

Ömböly 57 840 192

Pap 164 564 930

Paszab 148 251 888

Penészlek 63 512 186

Petneháza 300 000 000

Piricse 129 007 282

Pusztadobos 149 771 989

Rétközberencs 219 725 804

Rohod 20 000 000

Sonkád 69 224 376

Tiszarád 31 034 367

Tiszatelek 226 170 742

Tiszabercel 99 811 582

Tunyogmatolcs 167 173 862

Túristvándi 214 624 992

Vásárosnamény 244 999 552

Vasmegyer 279 483 353

Zöld város kialakítása

Baktalórántháza 399 991 400

Máriapócs 259 814 199

Nyírlugos 247 782 300

Nyírmada 320 000 000

Tiszalök 401 560 709

Vaja 149 999 984

Környezetvédelmi fejlesztések

Anarcs 142 601 530

Baktalórántháza 399 999 200

Bátorliget 99 993 032

Biri 99 167 300

Bököny 99 421 300

Csaholc 142 025 719

Csenger 400 000 000

Demecser 176 834 400

Encsencs 99 574 640

Fábiánháza 98 031 089

Fehérgyarmat 400 000 000

Geszteréd 50 074 000

Ibrány 249 484 204

Kisléta 99 233 000

Komoró 50 000 001

Mátészalka 400 000 000

Mezőladány 242 000 000

Nagyhalász 122 413 903

Napkor 156 607 500

Nyírbogát 99 392 600

Nyírcsaholy 131 970 170

Nyírcsászári 100 010 794

Nyírderzs 99 719 750

Nyírlugos 99 230 800

Nyírmada 150 000 000

Penészlek 100 597 320

Penyige 123 963 983

Sényő 199 215 678

Szamossályi 99 814 065

Tarpa 142 080 433

Terem 100 877 990

Tiszabecs 141 985 041

Tiszadada 81 093 301

Tiszavasvári 75 588 869

Tuzsér 158 120 350

Újfehértó 139 878 990

Vállaj 48 617 915

Záhony 29 852 900

Települési közlekedésfejlesztés

Baktalórántháza 499 998 327

Balkány 284 124 582

Csenger 400 000 000

Demecser 259 254 136

158 141 711

Győrtelek 63 000 000

Ibrány 76 342 900

Kemecse 176 241 902

Mátészalka 380 000 000

Nyírbogát 399 917 000

Nyírgelse 130 970 000

Nyírgyulaj 358 851 305

Nyírmihálydi 260 325 000

Nyírpazony 156 714 310

Nyírtura 90 083 004

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Berkesz 37 965 705

Bököny 100 776 500

Encsencs 153 115 000

Kisléta 54 438 000

Nyírbátor 149 583 140

Nyírbogát 16 570 580

Szorgalmatos 20 029 173

Tiszadob 39 134 402

Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Csaroda 60 000 000

Csegöld 43 746 009

Döge 59 998 224

Eperjeske 59 993 615

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 42 971 600

Fényeslitke 59 999 446

Gávavencsellő 38 329 223

Győrtelek 25 000 000

Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 42 523 684

Kisar 55 440 882

Laskod 59 994 800

Levelek 59 999 880

Lövőpetri 59 961 721

Mérk 59 998 657

Nábrád 59 999 599

Nagydobos 59 994 348

Nyírbogát 56 564 680

Nyírgelse 59 762 746

Nyírmada 60 000 000

Nyírmihálydi 56 798 110

Nyírtelek 59 978 500

Ópályi 60 000 000

Ököritófülpös 30 000 000

Őr 60 000 000

Penészlek 59 775 805

Piricse 59 998 047

Pócspetri 60 000 000

Rohod 14 998 972

Szamosbecs 35 000 000

Székely 60 000 000

Timár 60 000 000

Tiszabercel 38 097 954

Tiszabezdéd 43 336 591

Tiszakanyár 60 000 000

Tiszanagyfalu 45 902 548

Tiszarád 59 786 100

Tornyospálca 59 861 798

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Demecser 41 094 331

Nyírségi Segítő Kéz Alapítvány

19 980 500

Sényő 87 030 400

Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulás 7 112 000

Mándok 149 910 800

Újfehértói Gör. kat. Egyházközség II. János Pál Szolgálat 14 695 442

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 149 796 706

Bökönyi Görögkatolikus

Egyházközség 36 183 260

Kékcse 134 029 230

Kék 68 304 061

Dél-nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 12 648 344

Társadalmi együttműködést segítő helyi komplex programok

Demecser 70 303 920

Ibrány 93 223 180

Nagyecsed 139 968 035

Vásárosnamény 85 000 000

Összesen 30 064 860 416

Inkubációs ház épülhet

Nagykálló az ipari parkjának fejlesztésére 661 milliót fordíthat a jövőben. Ettől azt remélik, hogy fokozatosan növekszik majd a kihasználtság. – Az önkormányzat egy inkubációs ház megépítését is tervezi. Ezzel párhuzamosan egy teljes körű infrastruktúrafejlesztésbe kezdenénk az ipari parkban. Ebben olyan magas minőségű szolgáltatásokat kívánunk biztosítani, melyek elősegíthetik a különböző vállalkozások letelepedését – tudtuk meg Puskás Lászlótól, a Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.

