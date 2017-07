Nyaraláskor félünk leginkább a betörésektől

Vakációzáskor félünk leginkább attól, hogy betörnek, mégis világgá kürtöljük a Facebookon, hogy nyaralunk. A Szallas.hu friss kutatása szerint leggyakrabban az anyósra vagy szomszédra bízzuk a lakást, de akadnak házi barkácsmegoldások is arra, hogy távol tartsuk a besurranó tolvajokat. Öt honfitársunkból négy gondolja úgy, hogy nyaralás idején a legnagyobb a betörés esélye, hiszen ilyenkor rajtuk kívül akár több szomszéd is őrizetlenül hagyja otthonát – derült ki a Szallas.hu friss felméréséből.

– A félelmünk lehet a magyarázat arra is, hogy minden második utazó fordult már vissza azért az indulást követően, hogy még egyszer leellenőrizze, valóban mindent bezárt-e – ismertette a részleteket Mészáros Judit, a Szallas.hu marketing menedzsere. Nyaralás alkalmával a nagy többség egyébként jobban félti azt, ami eszmei értékkel bír, szemben azokkal a tárgyakkal, melyek ugyan drágák, de pótolhatók. Arról ugyanakkor már megoszlanak a vélemények, hogy szabad-e a nyaralást világgá kürtölni a közösségi médiában: minden 3. utazó már az üdülés alatt is tudatja a világgal, hogy milyen jól érzi magát otthonától távol, ugyancsak egyharmaduk kizárólag nyaralás után teszi közzé kedvenc fotóit, míg a többiek – különösen a férfiak – semmilyen formában nem kommunikálnak az utazásról.

Az üres lakás védelmére persze megvannak a bevett praktikák. 5 magyarból 4 ilyenkor megkér valakit, hogy nézzen rá akár naponta az üres lakásra. Vannak, akik pusztán az otthonmaradó ebre bízzák a házőrzést, míg ötből egy családnál riasztó is van. Ez utóbbihoz képest jelent további biztonságot a kamerarendszer és a távfelügyelet, bár ezt csak elvétve használjuk.

Vannak persze leleményesebb utazók is, akik úgy tesznek, mintha otthon tartózkodna valaki, így például égve hagyják a lámpát, vagy bekapcsolják a rádiót. Előfordulnak fifikásabb megoldások is: többen arról számoltak be, hogy kulcsot adnak anyósnak, más rokonnak vagy a szomszédnak, hogy minden nap gondoskodjon a redőnyök felhúzásáról és leengedéséről, épp úgy, mint amikor otthon van valaki.

KM

