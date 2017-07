Nyáron sem tétlenek a nyíregyházi egyesület tagjai

Alakulásuk óta aktívan tevékenykednek, folyamatosan feszegetve határaikat. Több nyilvános rendezvényük is volt, például az I. FIFOT Karácsony vagy a decemberi gasztroshow, legutóbb kirándulni voltak a füzéri várnál és a füzérradványi Károlyi-kastélyban. Ha lassan is, de fokozatosan haladnak előre céljaik felé, amiben szerencsére egyre többen támogatják őket. Nyáron sem tétlenkednek, készülnek egy alkotótáborba, ahol szövés, vesszőfonás és kerámiakészítés szerepel a festés, sportolás és egyéb szórakoztató programok mellett a terveikben.

Szívesen fogadnak új tagokat is, elérhetőségük: fifot.egyesulet@gmail.com,.

KM

