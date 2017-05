Nyelvvizsga-dömping a Zelkben

Az oktatási intézmény neve meglehetősen hosszú (a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény ), a bejelentés viszont rövid: tizenhat nyolcadik osztályos a napokban sikeres középfokú nyelvvizsgát tett. Általános iskolásként ez igen dicséretes teljesítmény.

– Hosszú esztendők munkája érett be, hiszen az iskolánkban sokan úgy kezdik el a tanulmányaikat, hogy majdan szeretnének eljutni a nyelvvizsgáig – jegyezte meg Tóthné Szkróbó Anita nyelvtanár, a német munkaközösség vezetője, aki három éve kiérdemelte a Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa díjat.

– A 8. a osztályosok közül tizenhatan rendelkeznek már most a majdani továbbtanulásukhoz szükséges sikeres középfokú nyelvvizsgával. Ez azért is nagy dolog a mi életünkben, mivel a kéttannyelvű általános iskolák tanulóinak a nyolcadik év végére egy alapfokú szintet kell elérni. Tizenhatan viszont ezt bőven túlteljesítették. Emellett sok rangos városi, megyei és országos versenyen is szép eredményeket értek el az utóbbi esztendőkben. Hatékony húzóerői voltak egymásnak mindannyian. A pedagógusnak külön öröm ilyen diákokkal együtt alkotni. Még a nyár folyamán az osztály több tanulója is megpróbálkozik a nyelvvizsgával. Reméljük, sikerül nekik is! A diákok zöme nyelvtagozatos iskolában folytatja tanulmányait. Kimutatott tény, hogy a további idegennyelvek tanulásához a német nyelv megfelelő alapot nyújt. Az pedig hab a tortán, két tanulónknak már most középfokú angol nyelvvizsgája is van.

