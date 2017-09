Nyertek, de a második félidőben széthullottak, mint a kínai legó

Kölcse–Vámosoroszi 0–2 (0–1)

Kölcse, 80 néző, v.: Rajzinger.

Kölcse: Ludnanaszki – Kövesligeti L., Varga F., Szkunzjak, Ilbán M., Szkrjuba, Pál L., Tott R., Zavanyi B. (Riczi M.), Halász T., Gyurkó J. Edző: Simon Csaba.

Vámosoroszi: Bodnár B. – Tisza S., Fábián G. (Somogyi T.), Bornemisza I. (Kiss B.), Szabó A., Riskó T., Baráth G., Róka R., Somogyi T., Márton J., Szabó A. Játékos-edző: Mikes Ferenc.

Gól: Szabó A., Somogyi T. Ifi: 0–1.

Simon Csaba: – Az első félidőt átaludtuk, a második elején akár fordíthattunk is volna, de végül a vendégek egy újabb góllal eldöntötték a meccset. Gratulálok nekik, megérdemelten szerezték meg a három pontot.

Mikes Ferenc: – Megálmodtam valamit, Ukrajnát nem engedték be az Unió területére. Gratulálok a játékosaimnak, nagyszerűen játszottak.

Szatmárcseke–Kocsord 1–2 (0–1)

Szatmárcseke, 70 néző, v.: Simon T.

Szatmárcseke: Kovács G. – Algács M. (Bozsányi F.), Bandics L., Bakó K., Mándi Zs., Bozsányi I., Botos Á., Sankó J., Magula M. (Botos V., Bozsányi L.), Mándi Z., Varga Z. Edző: Hadadi Ferenc.

Kocsord: Jónás S. – Szondi R., Horváth Á. (Balogh M.), Disznós G. (Szabó Z.), Lakatos A. (Balogh A.), Szabó D., Jakab R., Varga Cs., Horváth B., Nagy R. (Mihály R.), Varga Gy. Edző: Varga Attila.

Gól: Bakó K. (11-esből), illetve Horváth B., Mihály R. Ifi: 2–2.

Hadadi Ferenc: – Gratulálok Kocsordnak, mert megmutatta, hogy harcolva és küzdve hogyan kell futballozni. Nem ismertem rá a csapatomra, lehet hogy egy hét alatt elfelejtettünk futballozni?

Varga Attila: – A csapattal végre elértünk a negyedik fordulóban arra a szintre, hogy elfogadják és felfogják, játékban mit is szeretnénk tőlük viszontlátni. Szerencsére ez már az eredményekben is látszik. A győzelmet a vezetőségi tagoknak, és Földi István polgármester úrnak ajánljuk.

Csenger–Nyírcsaholy 4–0 (1–0)

Csenger, 300 néző, v.: Lippa.

Csenger: Szegedi G. – Balogh Á., Osváth S. (Imre M.), Rigó A., Pankotai I. (Juhász N.), Bodó R. (Balogh Zs.), Mona Á., Lengyel M., Gaál K. (Orosz F.), Pálfi I. (Garda P.), Katona P. Edző: Szilágyi Sándor.

Nyírcsaholy: Mándi P. – Osvath Z., Varjasi K., Botos B., Szimuly G., Lehoczky R., Spéth R. (Kiss A.), Csorvási Gy., Ilku T. (Balogh J.), Kovács Á., Lengyel L. (Szabó V.). Edző: Kiss Ervin.

Gól: Katona P., Juhász N., Balogh Zs., Pálfi I. Ifi: 10–0.

Szilágyi Sándor: – Megszereztük az első hazai győzelmünket, de a játék még hagyott maga után kívánnivalót. Most a három pont megszerzése volt a legfontosabb ebben a nehéz sorozatban. Gratulálok a ifik fölényes sikeréhez.

Kiss Ervin: – Az első félidőben még jól tartottuk magunkat, a másodikban viszont kijött a jobb edzettségi állapot. Ekkor már nem tudtuk felvenni a ritmust, ezért teljesen megérdemelt a hazai siker.

Beregdaróc NAP-ÉP–Nábrád 4–1 (3–1)

Beregdaróc, 150 néző, v.: Nagy G.

Beregdaróc: Simon R. – Derceni B. (Balla L.), Kokas A., Szász K. (Lukovics J.), D. Pethe K., Ács G., Veress R., Ács Sz. (Kosztel D.), Szifka I., Varga G., Rózsa R. (Lukovics M.). Edző: Baracsi Endre.

Nábrád: Koncz T. – Balogh Gy., Pásztor A., Ráski B., Kovács B., Banga B., Pásztor Z., Mercz L. (Tejfel D.), Varga Z., Szabó T. (Pásztor Levente), Pásztor László. Edző: Végh András.

Gól: Ács G. 2, Ács Sz., Derceni B., illetve Pásztor Z. Kiállítva: Veress R. (67. perc). Ifi: 8–1.

Baracsi Endre: – Tudtam hogy nehéz meccs lesz, mert Nábrád játéka soha nem feküdt nekünk. Ennek ellenére az első félidőben akár hét góllal is vezethettünk volna, de a ziccereink nagyrészét elkönnyelműsködtük. Így is magabiztos előnnyel mentünk be az öltözőbe, de a második félidőben már nem sikerült azt az egységes játékot nyújtanunk. Széthullottunk, mint a kínai legó.

Végh András: – Volt ma egy cirkuszigazgató, két porondmesterrel. Legközelebb erre a játékvezetésre készülni fogok – két levél nyugtatóval.

Tyukod–Jánkmajtis 1–3 (0–2)

Tyukod, 30 néző, v.: Éva I.

Tyukod: Somlyai A. – Korponai K., Berki N., Csaholyi Cs. (Varga B.), Feka N. (Tóth F.), Varga K., Kertész J. (Feka J.), Balogh J., Lakatos I., Nyerges O. (Varga Gy.), Kiss T. (Mezei Gy.). Edző: Czibere József.

Jánkmajtis: Munkácsi M. – Enyedi R., Koncz L., Mikulka D., Balogh S., Sólyom M., Logoida, Sopota, Szabó D., Homoki G., Homoki J. (Tar G.). Edző: Szabó István.

Gól: Tóth F., illetve Balogh S. 2, Mikulka D. Ifi: 0–7.

Czibere József: – Az elbizakodott futballistáinkat a lelkesen játszó vendégcsapat megérdemelten győzte le.

Szabó István: – Megérdemelten szereztük meg első győzelmünket.

Tisztaberek–Milota 4–1 (3–0)

Tisztaberek, 50 néző, v.: Tömöri L.

Tisztaberek: Makay Z. (Kosztya Z.) – Molnár Róbert, Juhász A., Nagy J., Molnár Roland (Kocsány G.), Szabó P. (Lukács N.), Costea, Bencze Á. (Kálló A.), Tóth J., Jóni R., Balás G. (Lázár R.). Edző: Oroszi István.

Milota: Kánya G. – Vincze R., Paládi P., Fülöp J., Szlepuhin, Delényi A., Fóris I., Orgován L. (Lakatos Gy.), Siket L., Fejes P., Burjász J. Megbízott edző: Rétfalvi Róbert.

Gól: Balás G. 3, Jóni R., illetve Fóris I. Ifi: 6–2.

Oroszi István: – Alakul a csapat, de még van bőven javítani valónk. Ha ilyen lesz a hozzáállás, akkor az eredmények is jönni fognak.

Rétfalvi Róbert: – Erősen tartalékos csapattal érkeztünk a mérkőzésre. Az egész találkozón egyetlen helyzetet alakítottunk ki, ennek ez lett az eredménye. A jól szereplő ificsapatunkat meg kellett bontani, ezért ők is vereséget szenvedtek.

