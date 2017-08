Nyírbátor: Nyomás alatt olykor könnyebb

Hét poszton különbözött a nyírbátoriak összeállítása a tavaszi alapcsapatétól, és a jelek szerint nehézkesen megy az átállás, hiszen az egyetlen szabolcsi NB III-as csapat a rajton 4–2-es vereséget szenvedett az újonc Balassagyarmat otthonában.

– Érezhető volt, hogy tart tőlünk az ellenfél, ezért átadta nekünk a területet – mondta a mérkőzésen történtekről Ambrusz Árpád, a bátoriak edzője. – Ezért is szerettünk volna hamar gólt szerezni, hogy változzon a meccs képe, de a Balassagyarmat kihasználta az összes hibánkat, és gyorsan kétgólos előnyre tett szert. Sajnos tizenegyesből sem sikerült szépíteni, majd amikor mégis feljöttünk kettő egyre, akkor újabb bakikat követtünk el. Voltak helyzeteink, és megint kiderült, hogy oda tudunk érni az ellenfél kapuja elé, de olyan nem mostanában fordult elő, hogy egy meccsen négy gólt is kapunk, ráadásul négy helyzetből. Úgy tűnik, ha a védelmünk nyomás alá kerül, akkor képes jól teljesíteni, ha viszont csak öt-hatpercenként kerül hátra a labda, akkor gondban lehetünk. Ehhez járult, hogy többeknek is szokniuk kell azt a szerepkört, amelyben most játszottak.

A nyírbátoriak szombaton hazai környezetben javíthatnak, amikor a rajton szintén vereséget szenvedett Tiszaújvárost fogadják.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA