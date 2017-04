Nyírbátori FC – A döntetlen most sem elég a nyírbátoriaknak

Éppen 17 fordulóval ezelőtt, az MTK II elleni őszi vereség (3–1) után indult be a Nyírbátori FC szekere az NB III-ben, az egyetlen harmadosztályú szabolcsi csapat azóta egyetlen vereséget szenvedett el, azt is hazai pályán, az éllovas Kazincbarcikától. A legutóbb Tállyán a hosszabbításban két pontot elbukó (1–1) bátoriak vasárnap 17 órától éppen az MTK II ellen lépnek pályára, hazai környezetben.

– Az MTK-nak valamennyi korosztályos csapata, így a második számú együttese is komoly erőt képvisel – mondta Ambrusz Árpád, az NYFC játékos-edzője. – Senki sem gondolhatta a legutóbbi találkozásunkkor, hogy most negyedik helyezettként fogadhatjuk az ötödiket. Nagyon fontos, hogy nyerjünk, mindent meg is teszünk érte, a döntetlen nem elég.

A kis MTK színeiben a legutóbbi fordulóban az NB I-ből ismert Hrepka Ádám és Drazsen Okuka is szóhoz jutott, de nem ritkán Dragan Vukmir is játszik a soraikban.

