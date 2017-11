Nyírbátori FC – A türelmes játék teremhet újabb sikert

Hogy milyen tömör az NB III Keleti csoport középmezőnye, arról csak annyit: a hatodik Nyírbátori FC-nek 17, a tizedik Gyöngyösi AK-nak pedig 16 pontja van. Vagyis hiába választja el négy helyezésnyi távolság a szombati (kezdés a nyírbátori Sport utcában 13.30-kor) küzdő feleket, mindössze egy pont van köztük, ami kiegyensúlyozott meccset ígér. Főleg, hogy az újonc Gyöngyösnek győzelemből, döntetlenből és vereségből is négy-négy áll a neve mellett, a hevesi csapat a Magyar Kupában is áll még, és az élvonalbeli Budapest Honvéd ellen készülhet.

– Valóban kiegyensúlyozott teljesítményre képes csapatot fogadunk, amely ráadásul megnyerte az utóbbi két meccsét, így jó formában lévő csapatok játszhatnak majd egymással – mondta Ambrusz Árpád, az NYFC edzője. – Számítani lehet rá, hogy miként a legutóbbi hazai meccsünkön, a DEAC ellen, most is védekezőbb felfogású lesz az ellenfél, de nekünk a szokott játékunkat kell hozni ez ellen is. Nem szabad türelmetlenkednünk, jó lenne megúszni piros lap nélkül, és minél kevesebb ki nem kényszerített hibát kell elkövetnünk. Hazai pályán eddig eredményesek voltunk a gólok és a pontok számát tekintve egyaránt, ennek a folytatására kell törekednünk. Annyi az aggasztó, hogy a mostanában már alapembernek számító Bernáth Martin sérvműtét előtt áll, így ő kidőlt a sorból, még kevesebben vagyunk, viszont így mások előtt is megnyílhat a lehetőség.

A szombati mérkőzés egyik pikantériája lehet a góllövőlistát vezető nyírbátori Hornyák Marcell (14 találat) és a holtversenyben második helyen álló gyöngyösi Laurinyecz Ákos (9) találkozója.

