Nyírbátori FC – A védelem elé és az „idősek” közé került

Ahogy évről évre mindig, a 2017-2018-as évadra is megváltozott az NB III versenykiírása: ezúttal három csoportban 16-16 csapat küzd majd egymással. Csoportonként egy-egy csapat jut fel, és három-három esik majd ki, plusz a legrosszabb 13. helyezett. Azt viszont már megszokhattuk, hogy a Nyírbátori FC a harmadosztály egyetlen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviselője, így lesz ez a hétvégén induló sorozatban is, amelyet az újonc Balassagyarmat otthonában kezdenek meg a bátoriak.

Az NYFC-ben a mostani lesz a második szezonja a nyíregyházi nevelésű Reznek Donátnak, aki tavaly Dorogról érkezett.

– Két éve ilyenkor a szintén NB III-as Felsőtárkányhoz igazoltam, ahol az őszi szezon után meglehetősen képlékennyé vált a folytatás, ekkor nyílott lehetőségem Dorogra szerződni, ami kapóra jött, hiszen feljutásra esélyes csapathoz kerültem – mesélte az eggyel korábbi klubváltásáról Reznek Donát. – Szerettem volna kipróbálni magam magasabb osztályban, de a feljutás kiharcolása után nem számítottak rám Dorogon, megkeresett viszont Márton István, a bátoriak akkori edzője, így visszatértem szűkebb pátriámba. A tavalyi szezon elég érdekesen alakult, hiszen rosszul kezdtük a bajnokságot, eleinte a kiesés ellen hadakoztunk, aztán Ambrusz Árpád irányításával belelendültünk, az ősz végére sikerült stabilizálni a helyünket, és a jó sorozatunkat tavasszal is folytatni tudtuk.

Egészen a negyedik helyig léptünk előre, és bár a dobogós helyekre nem volt reális esélyünk, de a tabella nem mutatott rosszul azzal, hogy csak három csapat állt előttünk. A vége nem sikerült túl jól, emiatt kicsit csalódottak voltunk, de a bennmaradásnak azért tudtunk örülni.

A mostani bajnokságban is hasonló hullámzás vár a bátoriakra vagy meghatározó erőnek számít majd a csapat az NB III-ban? Merthogy az utóbbi edzőmeccsek eredményei sok jóval kecsegtetnek.

– Téthelyzetben dől majd el minden, de kétségtelen akadtak jól sikerült edzőmeccseink, mint amilyen a legutóbbi, a debreceni is volt – felelte a 23 éves futballista. – Azon a mérkőzésen egyáltalán nem bizonyult túlzónak az ötgólos győzelmünk, de hozzá kell tenni, voltak a meccsnek ránk nézve kedvező fordulópontjai. Arra kell törekednünk, hogy a bajnokságban is stabilabb legyen a teljesítményünk, mint tavaly volt.

A nyári változások következtében meglehetősen fiatal csapat alakult ki Bátorban. Olyannyira, hogy huszonnegyedik évében járva Reznek Donát egycsapásra az idősebbek közé tartozik.

– Igazából csak Tóth Szilveszter, Roszel Róbert és a sérülés miatt hosszabb időre kidőlt Müller Zsolt idősebb nálam, aztán Vasas Gergővel, Kinczel Ervinnel és Hornyák Marcellel együtt jövünk mi, kilencvenhármasok, a többiek mind-mind fiatalabbak – így Reznek Donát. – Nincs ezzel semmi baj, mert fiatalos, lendületes csapatunk lesz, az új játékosok is erősítést jelenthetnek majd a csapat számára.

Ambrusz Árpád edzőtől tudjuk, hogy az új szezonban a korábbinál nagyobb szerepet szán Reznek Donátnak. A játékos hogy érzi, mindez miben nyilvánulhat meg?

– Elsősorban abban, hogy azon a poszton szerepelhetek, ami az enyém, és ahol talán a legjobb teljesítményre vagyok képes – felelte az érintett. – Kicsit hátravontabban, a védelem előtt szerepelhetek majd, és tudom magamról, ebben a szerepkörben vagyok képes a legjobb teljesítményre. Az utóbbi időben az edzőim a támadó középpályások között szerepeltettek, talán azért, mert inkább rutinosabb futballistákat képzeltek el a védelem előtt. Érzem a felelősségét ennek a szerepkörnek, hiszen közelebb játszok majd a mi kapunkhoz, nem szabad hibázni. Ugyanakkor amolyan mélységi irányítóként a támadások elindításban is lehet szerepem. Kíváncsian várom a rajtot, bízom benne, hogy személy szerint én is meg tudok majd felelni az elvárásoknak, miként a csapat is.

A Nyírbátori FC keretében történt nyári változások

Távozott: Illés Gyula (Tarpa), Kinál Gábor (Nyírmeggyes), Kornutjak Volodimir (Ukrajna), Lakatos László (Sényő-Carnifex), Sipos Tamás (Mándok)

Érkezett: Fenyőfalvi Csaba, Nagy Bence, Tóth Márk (mindhárman DVSC-DLA U19), Pálinkás Gergő, Vámos Márk (mindketten Nyíregyháza Spartacus)

Tárgyalnak vele: Fekete Tamás (Kazincbarcika)

