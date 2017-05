Nyírbátori FC – Az az értékes, amiért meg kell küzdeni

Sokáig a Nyírbátori FC veretlenül megvívott meccseit számoltuk az NB III-ban (tizenegyig jutottak), a legutóbbi négy forduló viszont úgy ment el, hogy egyszer sem nyert az NYFC. A DVSC-DEAC elleni vasárnapi hazai 0–1 következtében még mindig nem lélegezhet fel az egyetlen harmadosztályban szereplő szabolcsi csapat, amelyet a nyolcadik helyen állva mindössze két pont választ el a negyedik pozíciótól, de három játéknappal a zárás előtt már csak négy egység az előny a kiesőhelyen állókkal szemben.

– Lehet az is benne van, hogy megremegtek a lábak a nagy lehetőség kapujában, de a vasárnapi meccs kapcsán el kell mondanom, nagyon jó ellenféllel találkoztunk – mondta Ambrusz Árpád, a nyírbátoriak játékos-edzője. – Érezhető a Loki szándékán, hogy benn szeretnék tartani második számú csapatukat, ezért nagyon erős kezdő tizeneggyel érkeztek. Az első félidőben nem játszottunk jól, és ajándékoztunk egy gólt az ellenfélnek, hiszen Roszel Róbert röviden hazafejelt labdája után találtak be a vendégek. A második félidőben viszont minden úgy működött, ahogy a korábbi meccseinken, csak éppen gólt nem tudtunk szerezni, mert Verpecz István kivédte a szemünket. Úgy látom, ebben a bajnokságban valamennyi élet-halálmeccs, ránk is ilyenek várnak most. De nem baj, mert az életben is azok a sikerek az igazán értékesek, amelyekért nagyon meg kell küzdeni, ami könnyen jön, azt hajlamosak vagyunk elfelejteni. Márpedig nekünk most már szenvednünk kell azért, hogy meghúzzák alattunk a vonalat.

