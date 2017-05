Nyírbátori FC – Csak a szokásos: egyenlítő gól a ráadásban

Egy karambol miatt késve érkezett a bátori NB III-as csapat a vasárnapi, pesterzsébeti mérkőzésre, így a meccs is húszperces csúszással kezdődött. Ennek ellenére kézben tartotta a játékot a vendégcsapat, elsősorban Hornyák Marcell révén veszélyeztetett, aminek eredményeként az első félidőben hajrájában büntetőből meg is szerezte a vezetést. Szünet után növelte előnyét az NYFC, de az utóbbi időben megszokott betegség megint utolérte a csapatot. Előbb egy öngóllal visszahozták a meccsbe a hazaiakat, majd a 94. percben az egyenlítő gólt is megkapták. A mérkőzés képe alapján a Bátornak több góllal kellett volna nyernie. A krónikához tartozik Hornyák Marcell sajnálatos vállsérülése, melynek következtében kórházba kellett szállítani.

ESMTK–Nyírbátori FC 2–2 (0–1)

Ady E. u., 300 néző, v.: Derdák.

ESMTK: Bonica – Túri D. (Németh Z., 58.), Lázár B., Tóbiás, Bányai, Mohácsik (Horváth R., a szünetben), Boda J., Horváth L., Privigyei, Markovics, Madarász B. Edző: Turi Zoltán.

Nyírbátor: Vasas G. – Sipos T., Müller Zs., Lakatos L., Illés Gy., Kinczel, Boros D., Bernáth M. (Mankó, 68.), Terdik (Benkő, 90.), Hornyák M. (Szabó R., a szünetben), Kornutjak. Játékos-edző: Ambrusz Árpád.

Gól: Bagi Á. (öngól, 82.), Horváth L. (94.), illetve Lakatos L. (42. és 71. – az elsőt 11-esből). Jó: Bonica, Privigyei, Boda J., Horváth J., illetve Kinczel, Müller Zs., Lakatos L., Kornutjak. (Tudósító: Janovics János)

Turi Zsolt: – Jó iramú mérkőzés volt, most valamit visszaadott a sors, mert eddig két mérkőzést a lefújás előtti pillanatokban vesztettünk el.

Ambrusz Árpád: – Minden a tervezett forgatókönyv szerint alakult, de egy jó csapat nem engedhetné ki a kezéből immár negyedik alkalommal is a győzelmet.

