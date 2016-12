Nyírbátori FC – Elégedettek és elégedetlenek sem lehetnek

Minden szempontból hosszú szezon van a nyírbátori futballcsapat mögött. Az NB III-as társaság a korábbi években megszokottnál több meccset, egész pontosan tizennyolcat játszott, és szezon közben nagy utat tett meg addig, mígnem kikötött a 11. helyen.

Menetközben az edzőkérdés is a megoldásra váró feladatok közé tartozott, hiszen a nyolcadik fordulóban, a Hatvan elleni hazai 1–1-es döntetlent követően Márton Istvánnal szerződést bontottak, a helyére kerülő csapatkapitány, Ambrusz Árpád játékos-edzői megbízatása pedig olyannyira ideiglenes lett, mígnem a végleges megoldást is ő jelenti immár. Az NYFC mindenesetre olyan pozícióban várja a folytatást, amely a létszámszűkítéssel együtt is a biztos bennmaradást jelentené a számára a bajnoki év végén is.

– Nem mondanám, hogy elégedetlen vagyok a szereplésünkkel, de azt sem, hogy teljes mértékben elégedett – mondta az őszi szezon értékelése kapcsán Baracsi Balázs klubelnök, aki az Ambrusz-korszakban a kispadról követte a mérkőzéseket abban az esetben, ha a játékos-edzőnek épp a pályán akadt némi tennivalója. – Nem kezdtünk rosszul, aztán volt egy megtorpanásunk, ismét a mezőny végéről kellett felfelé kapaszkodnunk, és ez tavalyról már ismerős lehet a számunkra. Nem vagyunk messze a középmezőnyt jelentő hatodik-hetedik helyezéstől sem, de az is igaz, hogy nyakunkon vannak az alsóházi csapatok is, éppen ezért cseppet sem dőlhetünk hátra a tavaszi folytatás előtt.

Edzőt váltani mindig nagy döntés, főleg úgy, hogy azt követően hetekig a bizonytalanság volt az úr, nem lehetett tudni, hogy Ambrusz Árpád játékos-edzői megbízatása meddig is tart pontosan. Azt azonban nem lehet megkérdőjelezni, hogy ne jött volna be a váltás, hiszen az ősz második tíz meccsén négy győzelmet és három döntetlen mellett csak háromszor kapott ki a csapat. A szezon közvetlen hajrájában, az utolsó öt fordulóban veretlen maradt a társaság (egyedüliként a Keleti csoport mezőnyében!), az utolsó nyolc meccséből pedig csak egyet veszített el.

– Azért szántuk el magunkat a váltásra, mert úgy éreztük más stílusú edzőre van szükségünk, és az eredmények azt igazolják, hogy megérte meglépni mindezt – mondta a részletekről. – Ambrusz Árpád számára nem volt ismeretlen a helyzet, hiszen tavaly hasonló időszakban vette át a csapatot, és akkor is jól sikerült a beugrása. Most ugyan két vereséggel kezdett, de olyan idegenbeli meccseken, amelyeket a játék képe alapján akár meg is nyerhettünk volna. Aztán jöttek azok a mérkőzések, amelyeket mindenképpen meg kellett nyernünk a bennmaradási remények életben tartásához, és a közvetlen riválisok elleni terhet elviselte a csapat, és ebben az időszakban eredményesen szerepelt.

A tavalyi „necces” bennmaradás után jócskán akadt új arc a keretben, és közülük olyanok is akadtak, akik tudtak lendíteni a csapat szekerén.

– Összességében nem igazoltunk rosszul, még ha ránk nézve most is igaz volt, hogy mindenki azért nem váltotta be teljes mértékben a reményeket – fogalmazott a klubelnök. – Többen alacsonyabb osztályból érkeztek, fiatalok, közülük Hornyák Marcell kifejezetten jó teljesítményt nyújtott, a tizennyolc éves Bernáth Martin is beilleszkedett a csapatba. Egyébként is fiatal a csapat átlagéletkora, a ligacsapatokat nem számítva talán a legfiatalabb a teljes mezőnyben. Terdik Zsolt és Bagi Ákos is sokat fejlődött, előbbi fontos gólokat is szerzett, nagyban hozzájárult az ősz második felének remekléséhez.

Egy éve az utolsó helyről feszült neki a bennmaradásért vívott harcnak a Bátor, igaz, csak egy csapatot kellett megelőzni az üdvösséghez. A mostani pozíció sokkal jobb, de a biztos megkapaszkodáshoz a jelenlegi hétből hat riválist maga alatt kellene tartania az NYFC-nek, hogy jövőre is NB III-as csapata legyen. Kell ezügyben erősíteni?

– Egy kis frissítés mindig ráfér a keretre, de a téli átigazolási időszakban nehezebb mozgolódni, hiszen érvényes szerződés esetén az átadó klub engedélyére is szükség van – így Baracsi Balázs. – Minimális változtatás várható, hiszen lesz távozónk és akad egy-két kiszemeltünk. Egy biztos, a szövetség által nyújtott központi támogatás vonzóvá tette ezt az osztályt is ahhoz, hogy mindenki mindent megtegyen a megkapaszkodásért, ezért is nagy harc várható a tavaszi szezonban az alsóházi csapatok között.

Folytassa, Ambrusz Árpád!

Megszületett az elnökségi döntés: véglegesítették pozíciójában Ambrusz Árpádot, akinek a titulusa elöl így eltűnik a „megbízott” megjelölés, és játékos-edzőként készíti fel a csapatot a tavaszi szezon mérkőzéseire. Ehhez nyilvánvalóan valamilyen adminisztrációs háttérintézkedésre is szükség lesz, hiszen Ambrusznak egyelőre nincs meg az NB III-as munkavégzéshez szükséges edzői végzettsége.

Nyírbátori nyilvántartás

A Nyírbátori FC NB III-as csapatának őszi mutatói a Keleti csoportban

A bajnoki állás: 11. Nyírbátori FC 18 6 5 7 29–25 23

Hazai pályán: 4. 9 6 2 1 23–9 20

Idegenben: 15. 9 – 3 6 6–16 3

A házi góllövőlista. 8 gólos: Hornyák Marcell. 7 gólos: Terdik Zsolt. 3 gólos: Szabó Roland, Illés Gyula. 2 gólos: Lakatos László, Reznek Donát. 1 gólos: Bernáth Martin, Török István, Boros Dávid, Benkő Balázs

