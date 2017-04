Nyírbátori FC – Érezhető, hogy már készülnek belőlük

Olyan régen vettük számba a nyírbátoriak nagy sorozatát, hogy ezt most újra megtesszük: az elmúlt 15 fordulóban mindössze egy, a teljes mezőny ellen játszott elmúlt 17 mérkőzés közül csak két vereséget szenvedett az egyetlen szabolcsi NB III-as csapat. A REAC elleni hétvégi 1–0-s győzelem valamint a Kazincbarcika (1–1 az MTK II ellen) és a Tállya (2–1-es vereség Hatvanban) botlása pedig azt jelenti, hogy a tavaszi eredmények alapján immár első az NYFC. Amúgy pedig a negyedik, ami nagyjából a plafont jelenti, hiszen a harmadik Monorral szemben tízpontos a hátrány, ami hét játéknap alatt nehezen leküzdhető.

– Érezhető, hogy most már jobban odafigyelnek ránk az ellenfelek, a REAC edzője, Dinka Balázs is több tavaszi mérkőzésünket látta, és alaposan felkészítette belőlünk a csapatát – mondta Ambrusz Árpád, a nyírbátoriak játékos-edzője. – Ezért is nyertünk nehezen, no meg azért, mert a megszokottól több technikai hibát vétettünk. Örülünk, hogy ilyen szépen alakul a tavaszi szezonunk, továbbra is úgy szeretnénk játszani, ahogy az utóbbi meccseken tettük, és meglátjuk, ez mire lesz elég.

Szombaton pikáns meccs vár a bátoriakra, hiszen a tavasz másik sikercsapatának, a Tállyának a vendégei lesznek.

