Nyírbátori FC – Feledtetni a nyitányon történteket

Melyik csapat tudja feledtetni a bajnoki rajton elszenvedett vereséget? Ez a szombati, NB III-as nyírbátori bajnoki kérdése, hiszen az NYFC a rajt alkalmával Balassagyarmaton kapott ki 4–2-re, a Tiszaújváros pedig hazai pályán a Putnoktól 1–0-ra. A presztízs sem kicsi, két, egymást jól ismerő csapat találkozik egymással, a vendégeket a megyénkben jól ismert Gerliczki Máté edző irányítja.

– A vereség után sem változtattunk semmit, bízunk abban a munkában, amit elvégeztünk – mondta Ambrusz Árpád, a nyírbátoriak edzője. – El kell kerülnünk azokat a hibákat, amelyek a balassagyarmati vereségünket okozták, és eddig nem voltak jellemzőek ránk. Mondhatnám, hogy kíváncsi vagyok, melyik az igazi arcunk, a felkészülés során vagy a Balassagyarmaton látott, de biztos vagyok benne, hogy az előbbi, és ezt már szombaton be fogjuk bizonyítani. Sokat segítene rajtunk, ha a második fordulóban megszereznénk az első győzelmünket, erre törekszünk.

A bátoriaknál a hosszabb időre kidőlt Müller Zsolt mellett Szabó Roland továbbra is sérült és Vámos Márk is húzódással bajlódik, Pálinkás Gergő pedig most kezdi meg a három meccsre szóló eltiltása letöltését.

