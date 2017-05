Nyírbátori FC – Hosszú hetek óta bűnhődnek

Csak a tavaszi szezonban a BKV Előre és a Tállya a 93., az MTK II a 89., vasárnap pedig az ESMTK a 94. percben egyenlített ki (2–2, a másik három meccs 1–1-re végződött) a Nyírbátori FC ellen. És bár volt olyan meccs, amit az NB III-as bátoriak mentettek meg a hajrában (Salgótarján, 1–0, 85. perc; Rákosmente KSK, 2–2, 89. perc), ezeket hajlamos elfelejteni a játékos meg a szurkoló, és csak a rossz emlékeket veszi elő. Mindenesetre a véletlen számlájára nem lehet írni, hogy március óta negyedjére is így járt az NYFC.

– Nem a véletlen és még csak nem is a játékosok számlájára írom ezt az egészet, hanem arra, hogy egész egyszerűen ilyen a bajnokság – mondta Ambrusz Árpád, a nyírbátoriak játékos-edzője. – Meg lehet nézni, nagyon sok az olyan mérkőzés, ami a hajrában dől el, mi a tavaszi szezonban hatszor jártunk így, és négyszer a rövidebbet húztuk, de azért egyik ilyen meccset sem vesztettük el. Közben azért ne feledjük, a nyírbátori csapat a korábbi években nem nyerni járt idegenbe, most meg amiatt siránkozunk, hogy csak döntetlenekkel térünk haza. Még mindig a hatodik helyen állunk, csak éppen nyolc csapat foglal helyet négy ponton belül. Az ESMTK is az életéért küzd, persze, hogy nem adta fel a végéig. Más kérdés, hogy meg kellett volna nyernünk a meccset, de a balszerencsés öngóllal felengedtük a padlóról az ellenfelet, amely a végén ki is egyenlített.

Ami pedig a bennmaradást illeti, az már biztos, hogy a legrosszabb 13. helyezett nem a Keleti csoportból kerül ki, így a 14. pozíciót elfoglaló csapatot kell figyelni, az pedig a BKV Előre. Vele szemben öt pont az NYFC előnye – ennyi már csak elég lesz az utolsó két fordulóra.

– Akkor kerülhetünk még bajba, ha kikapnánk szombaton a Putnoktól, illetve az ESMTK, a BKV Előre és a DVSC-DEAC is nyerne, egyaránt idegenben – számolgatott Ambrusz Árpád. – Erre azért kicsi az esély, főleg, hogy az ESMTK és a DVSC-DEAC is olyan csapatokhoz, a REAC-hoz, illetve a Tállyához utazik, amely még érintett a kérdésben. Az a bosszantó, hogy ha nyertünk volna Böszörményben, már rég túl lennénk az egészen, de tavasszal akkor játszottunk egyedül rosszul, és most azért bűnhődünk hosszú hetek óta.

Két góllal vezetett, mégsem nyert Pesterzsébeten a Nyírbátori FC, amelynek egyik kulcsembere is megsérült.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA